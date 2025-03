Mircea Lucescu, susţinut de un nume greu în polemica neconvocării lui Louis Munteanu: "Am încredere în alegerile lui" - Antena Sport

Decizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convoca pe Louis Munteanu pentru „dubla” naţionalei cu Bosnia şi San Marino a stârnit o polemică în spaţiul public. România – Bosnia e mâine, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Sorin Cârţu e de părere că Mircea Lucescu a luat decizia bună pentru că la meciul cu Bosnia are nevoie de un altfel de atacant. Louis Munteanu este golgheterul Ligii 1 cu 20 de goluri.

Mircea Lucescu, susţinut de un nume greu în polemica neconvocării lui Louis Munteanu

„Da, Louis Munteanu a fost, este, un subiect de polemică. Din start îți spun că eu am încredere în Mircea Lucescu și alegerile lui. A gândit el că în acest moment nu are nevoie. Meciuri și acțiuni la națională vor mai fi, are timp Louis să fie chemat la prima reprezentativă.

Nu e primul, sigur nu va fi nici ultimul, care consideră că este nedreptățit că nu e chemat într-un moment la echipa națională. Nu înseamnă că n-are valoare, asta trebuie să priceapă și el, și cei ce-l susțin.

Eu cred că Mircea Lucescu a gândit bine, pentru că în partida cu Bosnia – n-o mai luăm la socoteală pe aia cu San Marino – ai nevoie de atacanți percutanți. Oameni necesari pentru jocul pozițional, care să fie de ultima execuție. Pe Louis nu-l văd „spărgător”!