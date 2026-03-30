Mircea Lucescu trece printr-un nou moment delicat. Ce se întâmplă astăzi, la spital

Mircea Lucescu rămâne internat la Spitalul Universitar din București după ce i s-a făcut rău duminică în timp ce se afla la baza de antrenament de la Mogoșoaia. Lucescu a anunțat ulterior că pune punct carierei la echipa națională.
Ultimul meci pregătit de Mircea Lucescu și staff-ul său este Slovacia – România, marți seară de la 21.45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Mircea Lucescu rămâne sub obervație
Spitalul la care este internat Mircea Lucescu anunța ieri că acesta a fost internat în urma unei „tulburări majore de ritm cardiac” și că va primi în continuare „tratament de specialitate”. Un moment important pentru Lucescu are loc astăzi.
Lucescu va face o coronarografie, o procedură minim invazivă care are un scop precis: să determine dacă are arterele înfundate în urma evenimentului de duminică.
Ce este coronarografia
Coronarografia, cunoscută și ca angiografie coronariană, este o procedură minim invazivă folosită pentru a vizualiza arterele inimii și modul în care circulă sângele prin acestea. Cu ajutorul razelor X și al unei substanțe de contrast, medicii pot identifica în timp real eventualele îngustări sau blocaje ale vaselor coronare.
Procedura presupune introducerea unui cateter subțire printr-o arteră periferică, de obicei la încheietura mâinii sau în zona inghinală, care este ghidat până la inimă. Pacientul rămâne conștient, sub anestezie locală, iar investigația durează, în mod obișnuit, între 20 și 30 de minute în cazurile simple.
Coronarografia este utilizată în principal pentru diagnosticarea bolii coronariene și este recomandată în situații precum durerile toracice, suspiciunea de infarct sau modificările anormale pe EKG. În același timp, poate avea și rol terapeutic: dacă sunt descoperite probleme semnificative, medicul poate interveni pe loc prin montarea unui stent. Riscurile sunt reduse, iar recuperarea este, de regulă, rapidă.
