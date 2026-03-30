Mircea Lucescu trece printr-un nou moment delicat. Ce se întâmplă astăzi, la spital

Mircea Lucescu rămâne internat la Spitalul Universitar din București după ce i s-a făcut rău duminică în timp ce se afla la baza de antrenament de la Mogoșoaia. Lucescu a anunțat ulterior că pune punct carierei la echipa națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultimul meci pregătit de Mircea Lucescu și staff-ul său este Slovacia – România, marți seară de la 21.45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mircea Lucescu rămâne sub obervație

Spitalul la care este internat Mircea Lucescu anunța ieri că acesta a fost internat în urma unei „tulburări majore de ritm cardiac” și că va primi în continuare „tratament de specialitate”. Un moment important pentru Lucescu are loc astăzi.

Lucescu va face o coronarografie, o procedură minim invazivă care are un scop precis: să determine dacă are arterele înfundate în urma evenimentului de duminică.

Ce este coronarografia

Coronarografia, cunoscută și ca angiografie coronariană, este o procedură minim invazivă folosită pentru a vizualiza arterele inimii și modul în care circulă sângele prin acestea. Cu ajutorul razelor X și al unei substanțe de contrast, medicii pot identifica în timp real eventualele îngustări sau blocaje ale vaselor coronare.