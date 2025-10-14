"Nu e frumos". Gabi Balint taxează conflictul Mircea Lucescu - Răzvan Marin - Antena Sport

Închide meniul
“Nu e frumos”. Gabi Balint taxează conflictul Mircea Lucescu – Răzvan Marin

Radu Constantin Publicat: 14 octombrie 2025, 20:10

FOTO: AntenaSport

Gabi Balint crede că ar fi fost bine ca Lucescu şi Răzvan Marin să rezolve conflictul în sânul echipei naţionale, fără atenţia camerelor de filmat.

”Nu e frumos când ies lucruri din sânul echipei. Totul trebuie să rămână în echipă. Trebuie să le dai niște explicații jucătorilor, să le spui cum gândești. Nu dă bine când ies astea la iveală. El e nemulțumit că nu a avut o discuție ‘face to face’ clară, ca între doi bărbați! Se aștepta să i se spună ‘Domnule, nu merg pe mâna ta la meciul ăsta, că nu vreau să riști nici să accidentezi, nici să stai nu știu cât. Plus că îmi trebuie unul care să alerge mai mult, să pună osul mai mult, unul mai defensiv, că vreau să joc cu Ianis în poziție de număr 10, în spatele atacantului’. Eu cred că ar fi înțeles până la urmă. Bun, un antrenor nu e dator să dea explicații jucătorilor!”, a declarat Balint pentru Digisport.ro.

Balint crede că ruptura dintre selecţioner şi jucător nu este definitivă şi se aşteaptă să-l vadă iar titular pe Marin la prima reprezentativă a României.

“Sunt de acord cu dialogul, dar dialogul prietenesc între antrenor și jucător. Să îl iei pe fotbalist și să îi explici niște lucruri. Că jucătorii de multe ori nu înțeleg! Ei spun că ei merită să joace și că antrenorul e de vină. Sunt jucători cărora le place să le spui direct, la unii să îi iei pe ocolite, iar la alții mai bine deloc! Răzvan Marin e un jucător inteligent. Nu cred că face un caz din asta. Se pregătește, merge înainte, pentru a fi în formă pentru meciul cu Bosnia”, a mai declarat Gabi Balint.

 

