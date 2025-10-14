România U21 - Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 14 octombrie 2025, 17:58

Naționala sub 21 de ani a României / SPORT PICTURES

Naționala sub 21 de ani a României își continuă drumul către Campionatul European de tineret din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curele înfruntă Cipru, la câteva zile după amicalul pierdut contra Serbiei.

Disputa este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro. Tricolorii au patru puncte după primele două etape. A fost 0-0 cu Kosovo și 2-0 cu San Marino.

Echipele de start la România U21 – Cipru U21

România (4-3-3): Lefter – Strata, Pașcalău, Duțu, K.Ciubotaru – Cr.Mihai, Vulturar (c), Boțogan – Musi, Trică, Burnete. Rezerve: Răfăilă – Țuțu, M.Duțu, Tudose, Radaslavescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc. Selecționer: Costin Curelea

Cipru U21 (4-3-3): Kyriakou, Zinonos, Viktoros, Venizelou, Djiama – Pattchis, Angelopou, Vrontis – Neophytou, Athanasiou, Georgiou. Rezerve: Stylianou – Papastyli, Andreou, Yiannacou, S. Solomou, Christodoulou, Theodosiou, Panteli, D.Solomou. Selecționer: Konstantinos Makridis

Lotul anunţat de Costin Curelea pentru partidele cu Serbia şi Cipru

Portari

Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua Bucureşti);

Fundaşi

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Ţuţu (UTA Arad), Matteo Duţu (AC Milan | Italia), Răzvan Paşcalău (CS Dinamo Bucureşti), Mario Tudose (CFC Argeş), Ştefan Duţu (Farul Constanţa), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);

Mijlocaşi

Eduard Radaslavescu (Farul Constanţa), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boţogan (Petrolul), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj);

Atacanţi

Rareş Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia).

Programul României U21 în preliminariile pentru CE 2027

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo – România
  • 31 martie 2026: România – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România
