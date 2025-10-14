România U21 - Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele de start - Antena Sport

Video AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie

Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026

Fiul lui Elias Charalambous visează să joace la FCSB: “Poate mă va antrena tata”

Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro!

Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul

“Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu

Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat

Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria

Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede”

Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător”

„La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”