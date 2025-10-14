Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: "Sper ca într-o zi să fie antrenorul României" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: "Sper ca într-o zi să fie antrenorul României"

Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: "Sper ca într-o zi să fie antrenorul României"
EXCLUSIV

Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: “Sper ca într-o zi să fie antrenorul României”

Publicat: 14 octombrie 2025, 19:33

Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: Sper ca într-o zi să fie antrenorul României

Cristi Chivu / Profimedia

Dublul campion mondial Cafu a vorbit într-un dialog cu Florin Răducioiu despre Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter. Fostul căpitan al naţionalei României a preluat-o pe finalista UEFA Champions League vara aceasta, după plecarea lui Simone Inzaghi.

După participarea la Campionatul Mondial al Cluburilor în Statele Unite, Chivu a avut mai mult timp la dispoziţie pentru a-i cunoaşte şi pregăti pe jucători.

Cafu, despre Cristi Chivu: “Este un antrenor respectat”

Începutul de sezon al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter este apreciat de nume importante ale fotbalului italian şi mondial, care au numai cuvinte de laudă la adresa fostului căpitan al României.

În ceea îl priveşte pe Cafu, campion mondial în 1994 şi 2002, acestea consideră că românul are nevoie cel mai mult de încredere. De asemenea, el speră să îl vadă pe Cristi Chivu într-o zi şi selecţioner al României:

“(n.r. Are calitățile pentru a deveni un mare antrenor?) Da. El a făcut deja multe lucruri, este un antrenor care abia începe să lucreze, dar sunt de părere că trebuie să-i acordăm încredere, pentru că așa vom înțelege dacă este bun sau nu.

Sper să se descurce foarte bine și într-o zi să poată fi antrenor al naționalei României. Aveți antrenori experimentați, deci puteți aduce și un tânăr care să învețe, care să arate lucruri diferite, pe care băieții să-l respecte. Chivu este un antrenor respectat”, a declarat Cafu, în cadrul emisiunii SuperMondial, de la Antena 1.

