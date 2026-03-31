“Nu sta pe bancă, o să mori”. Mircea Lucescu a trecut peste verdictul teribil primit din partea medicilor

Mircea Lucescu a primit un verdict teribil din partea medicilor, înainte să i se facă rău în cantonamentul naţionalei şi să fie transportat de urgenţă la spital. Selecţionerul nu va sta pe bancă la meciul cu Slovacia, care va fi azi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Dănuţ Lupu a dezvăluit că doctorii i-au interzis lui Mircea Lucescu să stea pe bancă la duelul cu Turcia, pierdut de România cu 0-1, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

Mircea Lucescu a trecut peste verdictul teribil primit din partea medicilor

Mircea Lucescu a trecut însă peste ce i-au recomandat medicii şi a ales să conducă România în meciul de la Istanbul. Dănuţ Lupu a declarat că “Il Luce” nu a ascultat sfaturile celor din jur, deşi era viaţa sa în joc.

“După ultima problemă pe care a avut-o, după meciul Galatasaray – Fenerbahce, când s-a confruntat cu aceeași situație medicală, doctorii nu l-au mai lăsat să stea pe bancă. Nu trebuia să fie pe bancă nici la meciul cu Turcia. I-au spus clar: «Nu sta pe bancă, că o să mori!». Și doctorii din Belgia i-au transmis același lucru. Toată lumea i-a spus asta, dar nu a ascultat.

Nu a vrut să stea acasă, iubește fotbalul. Nu a fost neapărat pe semnătură, dar nu a ținut cont de sfaturi. A spus că vrea să dea fotbalului ce i-a dat fotbalul lui. Eu îl cunosc pe nea Mircea.