Prime de 500.000 de euro pentru naţionala României la barajele de Mondial - Antena Sport

Jucătorii naţionalei României joacă pe bani grei meciurile de baraj pentru Mondial. FRF a decis să acorde prime substanţiale pentru tricolori, care se ridică la 500.000 de euro!

Meciul Turcia- România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19:00. Pentru ca jucătorii naţionalei României să fie motivaţi şi financiar, FRF a decis să acorde bonusuri consistente. Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) a aprobat luni, 9 februarie, bonusuri totale de 500.000 de euro pentru disputarea celor două meciuri de baraj ale naționalei României, anunţă golazo.ro.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.