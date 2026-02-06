Sold out în 20 de secunde la Turcia - România. Interes uriaş din partea românilor pentru barajul "de foc" de la Istanbul - Antena Sport

Închide meniul
Sold out în 20 de secunde la Turcia – România. Interes uriaş din partea românilor pentru barajul “de foc” de la Istanbul

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 12:20

Fanii României / Profimedia

Fanii naţionalei României au achiziţionat în doar 20 de secunde toate biletele la meciul de baraj cu Turcia. Partida “de foc” se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul.

Astăzi, 6 februarie, Federaţia a pus în vânzare cele 2130 de bilete primite la semifinala barajului cu Turcia. Partida a trezit un interes uriaş din partea fanilor români, care au cumpărat tichetele într-un timp record.

Echipa naţională a anunţat că în momentul în care biletele au fost puse în vânzare, nu mai puţin de 3700 de oameni se aflau pe site-ul Federaţiei, în încercarea de a prinde un tichet la meciul “de foc” cu Turcia de luna viitoare.

“Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, a anunţat Echipa naţională a României, pe paginile oficiale de socializare.

Partida dintre România şi Turcia se va disputa pe stadionul celor de la Beşiktaş. Dacă se va impune, naţionala lui Mircea Lucescu se va duela în finala barajului cu învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

Pe lângă cei aproximativ 2000 de fani români, “tricolorii” vor fi susţinuţi la Istanbul şi de membrii Generaţiei de Aur. Ilie Dumitrescu dezvăluia, în urmă cu ceva timp, faptul că mai mulţi foşti internaţionali vor asista la duelul cu turcii, pentru a le face “galerie” jucătorilor lui Mircea Lucescu.

