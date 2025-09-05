Primele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România - Canada! - Antena Sport

Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire, înainte de startul meciului amical România – Canada şi a fost înlocuit cu Denis Drăguş în echipa de start a naţionalei.

Potrivit primelor informaţii pe care le deţinem, Louis Munteanu a acuzat o problemă musculară la gambă.

Louis Munteanu a acuzat probleme la gambă

Louis Munteanu a avut un ghinion teribil la încălzire. Înainte de meciul cu Canada, care e transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, selecţionerul Mircea Lucescu avea un mesaj pentru Louis Munteanu: că trebuie să dovedească faptul că merită să fie titular la echipa naţională.

“Şi prezenţa lui Louis Munteanu, sperând că, promovându-l la un nivel superior, randamentul lui o să fie din ce în ce mai bun şi să ne convingă că merită să fie titular”, declara selecţionerul Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.