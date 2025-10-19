"Nu mi-au plăcut declaraţiile" Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională! - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani) a comentat scandalul dintre selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi Răzvan Marin (29 de ani). Selecţionerul a declarat că nu avea de gând să îl folosească pe Răzvan Marin în meciul cu Austria, profitând de problema musculară a acestuia.
Mircea Lucescu i-a criticat pe Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu (32 de ani), concluzionând că echipa naţională a pierdut mijlocul terenului în meciul cu Cipru. Cipru – România s-a terminat 2-2, după ce naţionala a condus cu 2-0.
Mircea Lucescu: “Nu sunt de acord nici cu ce a spus Răzvan Marin, nici cu ce a spus Mircea Lucescu”
“(n.r: Ca fost selecţioner, vă place ce se întâmplă acum la echipa naţională?) Acum, în ultimul timp, îmi place. Am câştigat cu echipa cea mai valoroasă din grupă. Este bine.
După meci, desigur că nu mi-au plăcut declaraţiile, dar sper să se revină la un climat bun, pentru că Mircea Lucescu e un antrenor cu o mare experienţă şi am văzut că deja a dat nişte declaraţii care au mai calmat lucrurile.
Echipa naţională are nevoie de linişte, de absolut toţi jucătorii valoroşi şi împreună să facă lucruri bune.
(n.r: Şi Răzvan Marin, iată, zilele trecute a fost un schimb de replici între el şi Mircea Lucescu) Nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Nici cu ce a spus Răzvan Marin, nici Mircea Lucescu. Lucrurile se spală în familie. Aveau probleme, trebuiau să discute între ei şi cu asta basta”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.
După victoria României cu Austria, meci în care Răzvan Marin nu a fost utilizat, naţionala păstrează încă şanse matematice pentru a termina grupa din preliminarii pe primul loc. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Pentru tricolori urmează meciul cu Bosnia, din deplasare, care se va disputa pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Naţionala va încheia preliminariile pe 18 noiembrie, atunci când joacă acasă împotriva lui San Marino, tot de la ora 21:45.
Naţionala are deja asigurată prezenţa la barajul pentru World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena, indiferent de locul în care va termina grupa H. Tricolorii au câştigat grupa din Nations League cu maximum de puncte.
- Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”
- Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului”
- Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu
- Edi Iordănescu, mesaj pentru “Generația de Suflet” și Mircea Lucescu!
- Edi Iordănescu a reacţionat după ce Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin: “Despre ce vorbim?”