Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu mi-au plăcut declaraţiile" Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “Nu mi-au plăcut declaraţiile” Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională!
EXCLUSIV

“Nu mi-au plăcut declaraţiile” Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională!

Publicat: 19 octombrie 2025, 18:23

Comentarii
Nu mi-au plăcut declaraţiile Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională!

Victor Piţurcă într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Victor Piţurcă (69 de ani) a comentat scandalul dintre selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi Răzvan Marin (29 de ani). Selecţionerul a declarat că nu avea de gând să îl folosească pe Răzvan Marin în meciul cu Austria, profitând de problema musculară a acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu i-a criticat pe Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu (32 de ani), concluzionând că echipa naţională a pierdut mijlocul terenului în meciul cu Cipru. Cipru – România s-a terminat 2-2, după ce naţionala a condus cu 2-0.

Mircea Lucescu: “Nu sunt de acord nici cu ce a spus Răzvan Marin, nici cu ce a spus Mircea Lucescu”

(n.r: Ca fost selecţioner, vă place ce se întâmplă acum la echipa naţională?) Acum, în ultimul timp, îmi place. Am câştigat cu echipa cea mai valoroasă din grupă. Este bine.

După meci, desigur că nu mi-au plăcut declaraţiile, dar sper să se revină la un climat bun, pentru că Mircea Lucescu e un antrenor cu o mare experienţă şi am văzut că deja a dat nişte declaraţii care au mai calmat lucrurile.

Echipa naţională are nevoie de linişte, de absolut toţi jucătorii valoroşi şi împreună să facă lucruri bune.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Şi Răzvan Marin, iată, zilele trecute a fost un schimb de replici între el şi Mircea Lucescu) Nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Nici cu ce a spus Răzvan Marin, nici Mircea Lucescu. Lucrurile se spală în familie. Aveau probleme, trebuiau să discute între ei şi cu asta basta”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

După victoria României cu Austria, meci în care Răzvan Marin nu a fost utilizat, naţionala păstrează încă şanse matematice pentru a termina grupa din preliminarii pe primul loc. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Pentru tricolori urmează meciul cu Bosnia, din deplasare, care se va disputa pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Naţionala va încheia preliminariile pe 18 noiembrie, atunci când joacă acasă împotriva lui San Marino, tot de la ora 21:45.

"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
Reclamă

Naţionala are deja asigurată prezenţa la barajul pentru World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena, indiferent de locul în care va termina grupa H. Tricolorii au câştigat grupa din Nations League cu maximum de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
17:58
Imagine virală cu Cristi Chivu. Îmbrăţişat de toată echipa după victoria cu Roma
17:50
Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile
17:45
LIVE VIDEORomânia – Franţa se joacă ACUM. Tricolorii au cedat în primul meci al finalei de la Europene
17:32
Suporterii lui Dinamo și-au “înțepat” rivalii de la Rapid înainte de derby. Mesajul PCH: “Failmentul București”
17:18
EXCLUSIVMitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”
17:04
Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus 6 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”