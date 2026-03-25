Radu Drăguşin: “Trebuie să arătăm că merităm să mergem la Mondial.” Ce spune despre prezenţa lui Ionuţ Radu cu Turcia

Radu Drăguşin a oferit câteva declaraţii înaintea meciului cu Turcia, de mâine. Alături de Mircea Lucescu, în cadrul unei conferinţe de presă, fundaşul naţionalei a dat ultimele informaţii.
“Îl vedem ca pe un meci decisiv, ca pe un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm la Mondial, asta vrem să arătăm mâine.
Am discutat despre acest aspect, publicul va fi foarte cald, aşa sunt ei. Ne aşteptăm la un mediu ostil, dar nu este ceva peste care nu putem trece, şi să ne aplicăm planul mâine.
Situaţia de la club nu are nicio relevanţă cu cea de la naţională. Eu sunt bine.
Contează prezenţa lui Radu, este importantă. Cu siguranţă prezenţa lui va fi un plus. La echipa naţională nu contează neapărat jucătorii individual, grupul este important.
Este important ca atunci când unul sau altul nu este prezent, cel de pe postul lui să intre şi să-şi facă treabă, să arate că merită să fie acolo.
Credem, pentru că dacă nu credeam, nu eram aici. Am pregătit bine acest meci şi detaliile vor face diferenţa. Suntem pregătiţi pentru mâine şi trebuie să arătăm că merităm să mergem la Mondial.
Ne dă foarte mult acest spijin pe care îl avem de la suporteri, chiar dacă nu jucăm acasă, îi simţim când cântă pentru noi, ne împing de la spate. Putem realiza lucruri importante îmrepună”, a declarat Radu Drăguşin în cadrul unei conferinţe de presă.
