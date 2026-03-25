Radu Drăguşin: “Trebuie să arătăm că merităm să mergem la Mondial.” Ce spune despre prezenţa lui Ionuţ Radu cu Turcia

Radu Drăguşin a oferit câteva declaraţii înaintea meciului cu Turcia, de mâine. Alături de Mircea Lucescu, în cadrul unei conferinţe de presă, fundaşul naţionalei a dat ultimele informaţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Îl vedem ca pe un meci decisiv, ca pe un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm la Mondial, asta vrem să arătăm mâine.

Am discutat despre acest aspect, publicul va fi foarte cald, aşa sunt ei. Ne aşteptăm la un mediu ostil, dar nu este ceva peste care nu putem trece, şi să ne aplicăm planul mâine.

Situaţia de la club nu are nicio relevanţă cu cea de la naţională. Eu sunt bine.

Contează prezenţa lui Radu, este importantă. Cu siguranţă prezenţa lui va fi un plus. La echipa naţională nu contează neapărat jucătorii individual, grupul este important.