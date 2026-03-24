Răsturnare de situație la națională. Decizia luată de Mircea Lucescu, după vestea primită despre Ionuț Radu

Mircea Lucescu a primit o veste excelentă în privința lui Ionuț Radu, cu două zile înaintea barajului cu Turcia. Portarul de 28 de ani a suferit doar o contuzie, astfel că va fi apt pentru confruntarea de joi, de la Istanbul.

În acest context, „Il Luce” are în lot nu mai puțin de patru portari. Marian Aioani, Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz, pe lângă Ionuț Radu.

Decizia luată de Mircea Lucescu, după vestea primită în privința lui Ionuț Radu: Cătălin Căbuz rămâne în lot

Cu toate acestea, Mircea Lucescu a decis ca toți cei patru portari să facă deplasarea la Istanbul alături de lotul naționalei. Inițial, se zvonise că „Il Luce” va renunța la Cătălin Căbuz, dat fiind faptul că accidentarea lui Ionuț Radu nu este una gravă.

Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a confirmat faptul că Mircea Lucescu se va baza și pe Cătălin Căbuz în duelul Turcia – România.

„Din ce am vorbit eu cu Căbuz, dacă Radu va fi OK vor merge toți patru la Istanbul. Mircea Lucescu nu va renunța la niciun portar”, a declarat Dani Coman, conform fanatik.ro.