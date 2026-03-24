Răsturnare de situație la națională. Decizia luată de Mircea Lucescu, după vestea primită despre Ionuț Radu

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 16:54

Mircea Lucescu, pe banca României / Sport Pictures

Mircea Lucescu a primit o veste excelentă în privința lui Ionuț Radu, cu două zile înaintea barajului cu Turcia. Portarul de 28 de ani a suferit doar o contuzie, astfel că va fi apt pentru confruntarea de joi, de la Istanbul.

În acest context, „Il Luce” are în lot nu mai puțin de patru portari. Marian Aioani, Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz, pe lângă Ionuț Radu.

Decizia luată de Mircea Lucescu, după vestea primită în privința lui Ionuț Radu: Cătălin Căbuz rămâne în lot

Cu toate acestea, Mircea Lucescu a decis ca toți cei patru portari să facă deplasarea la Istanbul alături de lotul naționalei. Inițial, se zvonise că „Il Luce” va renunța la Cătălin Căbuz, dat fiind faptul că accidentarea lui Ionuț Radu nu este una gravă.

Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a confirmat faptul că Mircea Lucescu se va baza și pe Cătălin Căbuz în duelul Turcia – România.

Din ce am vorbit eu cu Căbuz, dacă Radu va fi OK vor merge toți patru la Istanbul. Mircea Lucescu nu va renunța la niciun portar”, a declarat Dani Coman, conform fanatik.ro.

Ionuț Radu urmează să ajungă în această seară la Mogoșoaia, în cantonamentul echipei naționalei. Cei de la Celta Vigo au făcut anunțul privind accidentarea sa, la câteva zile după eșecul cu Alaves, scor 3-4, din La Liga.

“Raport medical: Andrei Radu. Portarul echipei noastre prezintă o contuzie la nivelul gambei, FĂRĂ semne de leziune musculară.

Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!“, a fost mesajul transmis de Celta Vigo.

Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţiiCând intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
Decizia finală privind titularul din poarta României urmează să fie luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu va ajunge sub comanda sa. În cazul în care selecționerul va decide să nu mizeze pe portarul de la Celta Vigo, cele mai mari șanse să fie titular cu Turcia le are Marian Aioani, portarul de la Rapid.

Citește și:
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Observator
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
Fanatik.ro
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
17:44

UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League
17:39

Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe
17:30

Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani
17:19

Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România
17:15

Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”
17:13

Căpitanul Joshua Kimmich, anunţ surpriză înainte de World Cup 2026: “Germania nu e printre favorite”
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav