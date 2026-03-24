Veste uriașă pentru Mircea Lucescu. Anunțul Celtei Vigo despre Ionuț Radu înainte de Tucia – România

Celta Vigo a anunțat pe rețelele sociale că în urma investigațiilor la care a fost supus Ionuț Radu, portarul român a aflat că nu are o leziune musculară, ci că este vorba doar de o contuzie.

În acest caz, goalkeeper-ul de 28 de ani are șanse imense să fie în poarta României la semifinala barajului cu Turcia de pe 26 martie.

Ionuț Radu a scăpat de ce era mai rău și poate juca în Turcia – România

“Raport medical: Andrei Radu. Portarul echipei noastre prezintă o contuzie la nivelul gambei, FĂRĂ semne de leziune musculară.

Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!“, a fost mesajul transmis de Celta Vigo.

PARTE MÉDICO 🏥 Andrei Radu

El portero celeste presenta una contusión en el gemelo SIN EVIDENCIA DE LESIÓN MUSCULAR.

Se descarta cualquier daño estructural y viajará con la selección nacional de Rumanía. ¡Buena suerte, Radu!

— Celta (@RCCelta) March 24, 2026