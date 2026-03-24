Veste uriașă pentru Mircea Lucescu. Anunțul Celtei Vigo despre Ionuț Radu înainte de Tucia – România

Celta Vigo a anunțat pe rețelele sociale că în urma investigațiilor la care a fost supus Ionuț Radu, portarul român a aflat că nu are o leziune musculară, ci că este vorba doar de o contuzie.
În acest caz, goalkeeper-ul de 28 de ani are șanse imense să fie în poarta României la semifinala barajului cu Turcia de pe 26 martie.
Ionuț Radu a scăpat de ce era mai rău și poate juca în Turcia – România
“Raport medical: Andrei Radu. Portarul echipei noastre prezintă o contuzie la nivelul gambei, FĂRĂ semne de leziune musculară.
Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!“, a fost mesajul transmis de Celta Vigo.
PARTE MÉDICO 🏥 Andrei Radu
El portero celeste presenta una contusión en el gemelo SIN EVIDENCIA DE LESIÓN MUSCULAR.
Se descarta cualquier daño estructural y viajará con la selección nacional de Rumanía. ¡Buena suerte, Radu!
— Celta (@RCCelta) March 24, 2026
Ionuț Radu părea că nu va apăra buturile României în meciul de play-off cu Turcia, după ce s-a accidentat în confruntarea din campionatul Spaniei dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves. În minutul 60, goalkeeper-ul a acuzat probleme după o fază banală și a continuat meciul până la capăt, însă la final a avut nevoie de ajutor pentru a ieși de pe teren.
Deși semnele nu indicau deloc ceva bun pentru Mircea Lucescu, selecționerul convocându-l pe Laurențiu Popescu în locul lui Radu, se pare că portarul de 28 de ani va fi apt pentru duelul contra Turciei. Goalkeeper-ul din La Liga decisese să vină oricum de marți în cantonamentul naționalei, iar alegerea sa pare să fie una inspirată.
Acum, tot ce rămâne de văzut este dacă acea contuzie a lui Radu îl va stopa pe Lucescu din a-l pune în primul 11. În cazul în care portarul Celtei nu va fi apt, atunci Marian Aioani va fi între buturi.
- Modificarea pregătită de Mircea Lucescu în lotul României după revenirea lui Ionuț Radu. Cine iese din schemă
- Lotul României pentru play-off-ul CM 2026. Toate regiunile istorice ale României de azi sunt reprezentate
- Francois Letexier va conduce Turcia – România! Arbitrul de top care ne-a purtat noroc
- Hagi, anunţ înainte de Turcia. Ce se întâmplă în vestiarul “tricolorilor”: “Asta am înțeles de la Ianis!”
- Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”