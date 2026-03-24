Veste uriașă pentru Mircea Lucescu. Anunțul Celtei Vigo despre Ionuț Radu înainte de Tucia – România

Andrei Nicolae Publicat: 24 martie 2026, 11:18

Ionuţ Radu, în timpul unui meci al Celtei Vigo / Profimedia Images

Celta Vigo a anunțat pe rețelele sociale că în urma investigațiilor la care a fost supus Ionuț Radu, portarul român a aflat că nu are o leziune musculară, ci că este vorba doar de o contuzie.

În acest caz, goalkeeper-ul de 28 de ani are șanse imense să fie în poarta României la semifinala barajului cu Turcia de pe 26 martie.

Ionuț Radu a scăpat de ce era mai rău și poate juca în Turcia – România

Raport medical: Andrei Radu. Portarul echipei noastre prezintă o contuzie la nivelul gambei, FĂRĂ semne de leziune musculară.

Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!“, a fost mesajul transmis de Celta Vigo.

Ionuț Radu părea că nu va apăra buturile României în meciul de play-off cu Turcia, după ce s-a accidentat în confruntarea din campionatul Spaniei dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves. În minutul 60, goalkeeper-ul a acuzat probleme după o fază banală și a continuat meciul până la capăt, însă la final a avut nevoie de ajutor pentru a ieși de pe teren.

Deși semnele nu indicau deloc ceva bun pentru Mircea Lucescu, selecționerul convocându-l pe Laurențiu Popescu în locul lui Radu, se pare că portarul de 28 de ani va fi apt pentru duelul contra Turciei. Goalkeeper-ul din La Liga decisese să vină oricum de marți în cantonamentul naționalei, iar alegerea sa pare să fie una inspirată.

Acum, tot ce rămâne de văzut este dacă acea contuzie a lui Radu îl va stopa pe Lucescu din a-l pune în primul 11. În cazul în care portarul Celtei nu va fi apt, atunci Marian Aioani va fi între buturi.

