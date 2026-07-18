Dennis Man, gol de efect în amicalul cu Darius Olaru! Meci cu 10 goluri între echipele românilor

Dennis Man a reușit să marcheze primul său gol în meciurile de pregătire ale celor de la PSV Eindhoven. Extrema română a reușit acest lucru chiar împotriva unei echipe la care evoluează un coleg de la națională, respectiv Royale Union Saint-Gilloise, clubul care l-a cumpărat recent pe Darius Olaru de la FCSB în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

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PSV Eindhoven, campioana Olandei, a dat piept cu Royale Union Saint-Gilloise în cursul zilei de sâmbătă într-un duel care a fost extrem de spectaculos, scorul final fiind 7-3 pentru batavi. Cei doi români din lotul ambelor formații, Dennis Man și Darius Olaru, au fost titulari, dintre ei ieșind în evidență fotbalistul venit de la Parma sezonul trecut, care a reușit să își treacă numele pe tabela de marcaj.

VIDEO | Gol reușit de Dennis Man în PSV – Royale Union SG

În minutul 33, extrema de 27 de ani și-a început acțiunea din flancul drept, a combinat scurt cu Sven Mijnans, care i-a pasat înapoi la marginea careului, iar Man l-a executat pe portarul belgienilor cu un șut la colțul scurt. A fost golul de 2-0 marcat de PSV în confruntarea cu Royale Union SG.

Echipa lui Darius Olaru a reușit totuși să revină în joc și i-a opus rezistență lui PSV, iar partida s-a încheiat cu scorul de 7-3 pentru PSV.