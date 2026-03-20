Reacția lui Mihai Stoica, după ce Mircea Lucescu a convocat trei jucători de la FCSB: „Nu știu la ce se aștepta Olaru”

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 20:08

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica a reacționat, după ce Mircea Lucescu a convocat trei jucători de la FCSB. Florin Tănase, Daniel Bîrligea și David Miculescu au fost chemați sub „tricolor” pentru confruntarea cu Turcia, de pe 26 martie, de la Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Darius Olaru și Ștefan Târnovanu au fost lăsați acasă de selecționer. Mihai Stoica nu s-a arătat surprins de faptul că mijlocașul de la FCSB nu a fost convocat.

Mihai Stoica a subliniat că Darius Olaru nu a fost considerat un jucător de bază la națională, în ciuda statutului de căpitan pe care îl are la FCSB.

De asemenea, MM consideră că nici David Miculescu nu va fi titular, fiind însă sigur de faptul că Daniel Bîrligea va fi inclus în echipa de start de Mircea Lucescu, în meciul cu Turcia.

„Avem 3 jucători la prima echipă, 3 la U19, 2 la U17, plus Joao Paulo și Risto Radunovic convocați. Mirel va avea la dispoziție 6 titulari în această pauză internațională.

Reclamă
Reclamă

Făceam și noi aceste calcule: Bîrligea este singurul atacant veritabil, singurul număr 9 pe care îl avem la echipa națională a României. Tănase a fost constant convocat, chiar dacă a jucat mai puțin, iar Miculescu probabil a fost chemat pentru a oferi o soluție de pe bancă pentru poziția de număr 9. În niciun caz pe partea dreaptă, unde sunt Man, Dobre și Ianis Hagi, care poate să joace pe orice poziție.

UTA îl are acolo și pe Coman. Există o mare lipsă de atacanți în fotbalul românesc, cei mai buni jucători pe această poziție din campionat sunt străini.

Nu știu la ce se aștepta Olaru. El nu a fost niciodată considerat un jucător esențial de către ultimii selecționeri. A mai jucat, a mai fost convocat, dar nu a existat un selecționer care să se bazeze cu adevărat pe el până acum. Statutul pe care îl are la noi, cu evoluții excelente care i-au adus și banderola de căpitan, nu l-a avut și la echipa națională”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasăPaștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Reclamă

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Reclamă
