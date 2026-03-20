Reacția lui Mihai Stoica, după ce Mircea Lucescu a convocat trei jucători de la FCSB: „Nu știu la ce se aștepta Olaru”

Mihai Stoica a reacționat, după ce Mircea Lucescu a convocat trei jucători de la FCSB. Florin Tănase, Daniel Bîrligea și David Miculescu au fost chemați sub „tricolor” pentru confruntarea cu Turcia, de pe 26 martie, de la Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Darius Olaru și Ștefan Târnovanu au fost lăsați acasă de selecționer. Mihai Stoica nu s-a arătat surprins de faptul că mijlocașul de la FCSB nu a fost convocat.

Reacția lui Mihai Stoica, după ce Mircea Lucescu a convocat trei jucători de la FCSB

Mihai Stoica a subliniat că Darius Olaru nu a fost considerat un jucător de bază la națională, în ciuda statutului de căpitan pe care îl are la FCSB.

De asemenea, MM consideră că nici David Miculescu nu va fi titular, fiind însă sigur de faptul că Daniel Bîrligea va fi inclus în echipa de start de Mircea Lucescu, în meciul cu Turcia.

„Avem 3 jucători la prima echipă, 3 la U19, 2 la U17, plus Joao Paulo și Risto Radunovic convocați. Mirel va avea la dispoziție 6 titulari în această pauză internațională.