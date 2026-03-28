România U18 – Liechtenstein U18 11-0! Tricolorii şi-au demolat adversara în preliminariile EURO U19 2027

România U18 a obţinut o victorie fără drept de apel în preliminariile pentru EURO U19 2027. Echipa pregătită de Ion Marin (71 de ani) s-a impus cu 11-0 în faţa selecţionatei din Liechtenstein, într-un meci care a avut loc pe stadionul din Tunari.
După primele 45 de minute, scorul era 8-0 în favoarea României. Fernando Pellegrini a fost cel mai bun marcator al tricolorilor, reuşind un hat-trick, în timp ce Raul Cojocariu şi Sebastian Banu şi-au trecut în cont câte o dublă.
România U18 – Liechtenstein U18 11-0
Celelalte goluri au fost marcate de Hunor Batzula, Rareş Coman, Mario David şi Ştefan Amarandei.
Pentru tricolori, aceasta este a doua victorie în campania de calificare la turneul final european rezervat echipelor U19. În prima etapă, echipa lui Ion Marin s-a impus cu 3-1. În următoarea partid, România U18 o va întâlni pe Danemarca U18.
Pentru calificarea la EURO U19 2027, echipele trebuie să treacă de trei runde. Echipa care termină acum pe primul loc grupa va ajunge în runda a doua, care va avea loc în toamnă. Runda a treia, care va avea loc în primăvara anului 2027, va stabili echipele calificate la turneul final care va fi organizat de Cehia.
Lotul României U18
- Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș);
- Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocaru (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);
- Mijlocași: Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Țăroi (UTA Arad), Ștefan Amarandei (Sampdoria / Italia);
- Atacanți: Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoșani), Andrei Roateș (Levante / Spania)
