România U18 are atacant de 1,94m de la Genoa. Fernando Pellegrini alege tricolorul în dauna Italiei

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 13:42

Fernando Pellegrini, după ce a semnat primul său contract profesionist / Facebook

Viitorul naționalei României pare asigurat. Fernando Pellegrini, cel care abia a împlinit 18 ani, a fost convocat la naționala Under-18 a României. Atacant puternic, de 1.94m, care a fost crescut de Fiorentina și Genoa.

A semnat primul contract profesionist, cu Genoa

Imediat după ce a devenit major, Pellegrini a semnat primul său contract de jucător profesionist, pe 3 ani, cu Genoa. Momentan, joacă la echipa de Primavera pentru care a marcat 5 goluri în 15 meciuri în acest sezon.

Jurnaliștii de la La Nazione scriu despre el că este un „atacant adevărat, un golgheter pur care a început imediat să înscrie și nu s-a mai oprit”. Este lăudat și caracterul lui, italienii menționând că jucătorul este iubit de toți colegii de echipă.

A ales România

Cu mamă româncă și tată italian, Fernando Pellegrini putea să aleagă oricare națională. A mers pe România, cea care a insistat mai mult, după cum spune chiar jucătorul.

„Sunt foarte fericit și mândru să anunț că am semnat primul meu contract de profesionist cu Genoa. Mulțumesc familiei mele și tuturor celor care mi-au fost alături pe acest drum. Sper din tot sufletul că acesta este doar începutul.” spunea Fernando după ce a semnat cu Genoa.

„Aștept să văd cum evoluează lucrurile, dar în acest moment cred că voi alege tricoul României, având în vedere că s-a interesat deja de mai multe ori de mine și continuă să mă urmărească” a mai spus jucătorul.

Lotul ales de selecționerul Marin Ion pentru grupa preliminară B1

Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș);

Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocaru (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);

Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasăPaștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Mijlocași: Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Țăroi (UTA Arad), Ștefan Amarandei (Sampdoria / Italia);

Atacanți: Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoșani), Andrei Roateș (Levante / Spania).

Programul meciurilor găzduite de România

Din 2026, UEFA a decis schimbarea formatului competițional pentru calificarea la Campionatul European U19. Astfel, drumul către competiția respectivă presupune, din acest an, 3 tururi preliminare: Runda 1 (primăvară lui 2026), Runda 2 (toamna lui 2026) și Runda 3 (primăvara lui 2027).

miercuri, 25 martie – România U18 – Andorra U18, ora 14:00, Stadion Clinceni
sâmbătă, 28 martie – România U18 – Liechtenstein U18, ora 14:00, Stadion Tunari
marți, 31 martie – România U18 – Danemarca U18, ora 13:00, Stadion Clinceni

Campionatul European din 2027 va avea loc în vara anului viitor în Cehia. La turneul final vor participa 8 echipe.

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Observator
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
„E femeie!”. Cine este, de fapt, persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Dezvăluire teribilă în direct făcută de Lorena Balaci
Fanatik.ro
„E femeie!”. Cine este, de fapt, persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Dezvăluire teribilă în direct făcută de Lorena Balaci
12:56

Cine e Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul crucial cu Turcia
12:44

Joacă în FCSB – UTA, apoi zboară 17.000 de kilometri. Surpriză pentru un jucător din lotul lui Rădoi
12:31

BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce”
12:21

“A jucat aseară?” Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Craiova 0-1: “Fotbalist când eşti?”
12:09

CFR Cluj – Rapid, LIVE TEXT (21.45) Ultima șansă pentru gazde? Rapid poate reveni pe primul loc
11:50

Cosmin Contra a semnat noul contract
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 5 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 6 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav