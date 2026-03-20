România U18 are atacant de 1,94m de la Genoa. Fernando Pellegrini alege tricolorul în dauna Italiei

Viitorul naționalei României pare asigurat. Fernando Pellegrini, cel care abia a împlinit 18 ani, a fost convocat la naționala Under-18 a României. Atacant puternic, de 1.94m, care a fost crescut de Fiorentina și Genoa.
A semnat primul contract profesionist, cu Genoa
Imediat după ce a devenit major, Pellegrini a semnat primul său contract de jucător profesionist, pe 3 ani, cu Genoa. Momentan, joacă la echipa de Primavera pentru care a marcat 5 goluri în 15 meciuri în acest sezon.
Jurnaliștii de la La Nazione scriu despre el că este un „atacant adevărat, un golgheter pur care a început imediat să înscrie și nu s-a mai oprit”. Este lăudat și caracterul lui, italienii menționând că jucătorul este iubit de toți colegii de echipă.
A ales România
Cu mamă româncă și tată italian, Fernando Pellegrini putea să aleagă oricare națională. A mers pe România, cea care a insistat mai mult, după cum spune chiar jucătorul.
„Sunt foarte fericit și mândru să anunț că am semnat primul meu contract de profesionist cu Genoa. Mulțumesc familiei mele și tuturor celor care mi-au fost alături pe acest drum. Sper din tot sufletul că acesta este doar începutul.” spunea Fernando după ce a semnat cu Genoa.
„Aștept să văd cum evoluează lucrurile, dar în acest moment cred că voi alege tricoul României, având în vedere că s-a interesat deja de mai multe ori de mine și continuă să mă urmărească” a mai spus jucătorul.
Lotul ales de selecționerul Marin Ion pentru grupa preliminară B1
Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș);
Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocaru (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia);
Mijlocași: Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Țăroi (UTA Arad), Ștefan Amarandei (Sampdoria / Italia);
Atacanți: Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoșani), Andrei Roateș (Levante / Spania).
Programul meciurilor găzduite de România
Din 2026, UEFA a decis schimbarea formatului competițional pentru calificarea la Campionatul European U19. Astfel, drumul către competiția respectivă presupune, din acest an, 3 tururi preliminare: Runda 1 (primăvară lui 2026), Runda 2 (toamna lui 2026) și Runda 3 (primăvara lui 2027).
miercuri, 25 martie – România U18 – Andorra U18, ora 14:00, Stadion Clinceni
sâmbătă, 28 martie – România U18 – Liechtenstein U18, ora 14:00, Stadion Tunari
marți, 31 martie – România U18 – Danemarca U18, ora 13:00, Stadion Clinceni
Campionatul European din 2027 va avea loc în vara anului viitor în Cehia. La turneul final vor participa 8 echipe.
