România U18 are atacant de 1,94m de la Genoa. Fernando Pellegrini alege tricolorul în dauna Italiei

Fernando Pellegrini, după ce a semnat primul său contract profesionist / Facebook

Viitorul naționalei României pare asigurat. Fernando Pellegrini, cel care abia a împlinit 18 ani, a fost convocat la naționala Under-18 a României. Atacant puternic, de 1.94m, care a fost crescut de Fiorentina și Genoa.

A semnat primul contract profesionist, cu Genoa

Imediat după ce a devenit major, Pellegrini a semnat primul său contract de jucător profesionist, pe 3 ani, cu Genoa. Momentan, joacă la echipa de Primavera pentru care a marcat 5 goluri în 15 meciuri în acest sezon.

Jurnaliștii de la La Nazione scriu despre el că este un „atacant adevărat, un golgheter pur care a început imediat să înscrie și nu s-a mai oprit”. Este lăudat și caracterul lui, italienii menționând că jucătorul este iubit de toți colegii de echipă.

A ales România

Cu mamă româncă și tată italian, Fernando Pellegrini putea să aleagă oricare națională. A mers pe România, cea care a insistat mai mult, după cum spune chiar jucătorul.

„Sunt foarte fericit și mândru să anunț că am semnat primul meu contract de profesionist cu Genoa. Mulțumesc familiei mele și tuturor celor care mi-au fost alături pe acest drum. Sper din tot sufletul că acesta este doar începutul.” spunea Fernando după ce a semnat cu Genoa.