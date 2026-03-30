“Să-i vină mintea la cap”. Apel categoric către Mircea Lucescu, după ce a ajuns în spital înainte de Slovacia – România

Ionuţ Lupescu a oferit declaraţii despre Mircea Lucescu, după ce acesta a ajuns e urgenţă la spital, înainte de Slovacia – România. “Il Luce” nu va sta pe banca “tricolorilor” la duelul amical de marţi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 21:45.
Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia în dimineaţa zilei de duminică. Selecţionerul a fost internat, iar starea sa este în prezent stabilă.
Ionuţ Lupescu speră ca lui Mircea Lucescu “să-i vină mintea la cap”, la 80 de ani, şi să aibă mai multă grijă de sănătatea sa. Fostul internaţional a subliniat că selecţionerul era slăbit încă de la meciul pierdut de România cu Turcia, scor 0-1, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.
“Cu siguranță nu e o veste minunată și îi doresc pe această cale să aibă sănătate și ca, măcar acum, la 80 de ani, să-i vină mintea la cap și să se potolească. Glumesc acum.
Am văzut că Mircea Rednic a avut o observație pertinentă și pe care am văzut-o și eu, dar mi-a fost frică s-o spun.
La meciul cu Turcia, dacă te uitai la figura lui, nu era cea pe care o cunoșteam noi. Poate de atunci cineva ar fi trebuit să tragă un semnal de alarmă.
Dar știm foarte bine ce probleme de sănătate are, sper să le depășească și eu cred că ar fi bine să termine odată acest mandat și să-și vadă de sănătate.
Nu numai când e pe bancă poate să ajute fotbalul românesc, asta cu siguranță. Eu sper să revină cât mai repede acasă”, a declarat Ionuţ Lupescu, conform digisport.ro.
