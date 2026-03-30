“Să-i vină mintea la cap”. Apel categoric către Mircea Lucescu, după ce a ajuns în spital înainte de Slovacia – România

Ionuţ Lupescu a oferit declaraţii despre Mircea Lucescu, după ce acesta a ajuns e urgenţă la spital, înainte de Slovacia – România. “Il Luce” nu va sta pe banca “tricolorilor” la duelul amical de marţi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia în dimineaţa zilei de duminică. Selecţionerul a fost internat, iar starea sa este în prezent stabilă.

Apel categoric către Mircea Lucescu, după ce a ajuns în spital înainte de Slovacia – România

Ionuţ Lupescu speră ca lui Mircea Lucescu “să-i vină mintea la cap”, la 80 de ani, şi să aibă mai multă grijă de sănătatea sa. Fostul internaţional a subliniat că selecţionerul era slăbit încă de la meciul pierdut de România cu Turcia, scor 0-1, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

“Cu siguranță nu e o veste minunată și îi doresc pe această cale să aibă sănătate și ca, măcar acum, la 80 de ani, să-i vină mintea la cap și să se potolească. Glumesc acum.

Am văzut că Mircea Rednic a avut o observație pertinentă și pe care am văzut-o și eu, dar mi-a fost frică s-o spun.