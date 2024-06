Selecţionerul Bulgariei le-a pus gând rău "tricolorilor" înainte de România - Bulgaria: "Nu am nicio îndoială" - Antena Sport

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Nedelcearu, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Pușcaș, Florinel Coman Rezerve: Horațiu Moldovan, Târnovanu, Sava, Mogoș, Adrian Rus, Racovițan, Cicâldău, Șut, Olaru, Grameni, Mihăilă, Ianis Hagi, Drăguș, Bîrligea Absenți: Andrei Burcă (nerefăcut), Denis Alibec, Deian Sorescu (incerți) Selecționer: Edi Iordănescu (45 de ani) Bulgaria: Mitov – Antonov, Nedyalkov, Atanasov, A. Petkov – Gruev, Kostadinov, Krastev – Delev, Despodov, Kirilov

Selecționer: Ilian Iliev (55 de ani)

Edi Iordănescu: „Suntem suficient de competitivi să producem un turneu final bun şi eficient”

„E un moment pentru care am muncit, pentru care am făcut eforturi, sacrificii. Rămâne un moment care a fost atras, în primul rând, de eforturile băieţilor şi de eficienţa de care echipa avea nevoie. E un moment pe care îl pregătim cu maxim entuziasm, bucurie. În acelaşi timp şi cu doză foarte mare de responsabilitate. Trecem la următorul nivel. Dacă am ajuns la EURO a fost pentru că ne-am ridicat nivelul de competitivitate şi tot ce derivă de acolo: atitudine, mentalitate, implicare, spirit, sacrificiu, organizare de joc. De acum vorbim de cu totul altă provocare.