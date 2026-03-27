Emoţii pentru Barcelona! Raphinha a ieşit la pauza meciului Brazilia – Franţa 1-2. Anunţul lui Ancelotti

Raphinha a rezistat doar 45 de minute în meciul amical dintre Brazilia şi Franţa, câştigat de vicecampioana mondială în exerciţiu cu 2-1. Partida a avut loc pe Gillette Stadium din Massachusetts, una dintre arenele care vor găzdui meciuri de la World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Raphinha, căpitanul celor de la Barcelona, a rezistat doar 45 de minute în partida care a avut loc joi noapte. Brazilianul a avut probleme musculare şi Carlo Ancelotti a decis să îl înlocuiască după 45 de minute.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena

Vedeta Barcelonei a fost lăudată pentru prestaţia din prima repriză de către Carlo Ancelotti, care a anunţat care este, în acest moment, problema medicală cu care s-a confruntat

“Raphinha a jucat foarte bine. A avut o problemă la finalul primei reprize şi a trebuit să îl schimbăm. A avut o mică prblemă musculară care l-a deranjat şi urmează să îl evaluăm mâine (n.r. azi). Dar a avut multe ocazii şi o mişcare bună fără minge. Şi Vini (Vinicius Jr.) încearcă întotdeauna; el face mereu diferenţa. Un atacant nu poate marca întotdeauna, dar munca depusă de amândoi a fost bună”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit marca.com.

De asemenea, Ancelotti a refuzat să vorbească despre Neymar. Fostul jucător de la Barcelona şi PSG nu a mai jucat pentru echipa naţională de la accidentarea gravă suferită în octombrie 2023, în cursul unui meci din preliminariile Cupei Mondiale. El a revenit la clubul său formator cu dorinţa de a-şi recăpăta forma care l-a consacrat şi a reintra în vederile selecţionerului Braziliei în vederea participării la turneul final din această vară.