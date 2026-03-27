Home | Fotbal | Fotbal extern | Emoţii pentru Barcelona! Raphinha a ieşit la pauza meciului Brazilia – Franţa 1-2. Anunţul lui Ancelotti

Emoţii pentru Barcelona! Raphinha a ieşit la pauza meciului Brazilia – Franţa 1-2. Anunţul lui Ancelotti

Alex Masgras Publicat: 27 martie 2026, 10:55

Emoţii pentru Barcelona! Raphinha a ieşit la pauza meciului Brazilia – Franţa 1-2. Anunţul lui Ancelotti

Raphinha a rezistat doar 45 de minute în meciul amical dintre Brazilia şi Franţa, câştigat de vicecampioana mondială în exerciţiu cu 2-1. Partida a avut loc pe Gillette Stadium din Massachusetts, una dintre arenele care vor găzdui meciuri de la World Cup 2026.

Raphinha, căpitanul celor de la Barcelona, a rezistat doar 45 de minute în partida care a avut loc joi noapte. Brazilianul a avut probleme musculare şi Carlo Ancelotti a decis să îl înlocuiască după 45 de minute.

Raphinha, probleme medicale la Brazilia – Franţa 1-2

Vedeta Barcelonei a fost lăudată pentru prestaţia din prima repriză de către Carlo Ancelotti, care a anunţat care este, în acest moment, problema medicală cu care s-a confruntat

“Raphinha a jucat foarte bine. A avut o problemă la finalul primei reprize şi a trebuit să îl schimbăm. A avut o mică prblemă musculară care l-a deranjat şi urmează să îl evaluăm mâine (n.r. azi). Dar a avut multe ocazii şi o mişcare bună fără minge. Şi Vini (Vinicius Jr.) încearcă întotdeauna; el face mereu diferenţa. Un atacant nu poate marca întotdeauna, dar munca depusă de amândoi a fost bună”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit marca.com.

De asemenea, Ancelotti a refuzat să vorbească despre Neymar. Fostul jucător de la Barcelona şi PSG nu a mai jucat pentru echipa naţională de la accidentarea gravă suferită în octombrie 2023, în cursul unui meci din preliminariile Cupei Mondiale. El a revenit la clubul său formator cu dorinţa de a-şi recăpăta forma care l-a consacrat şi a reintra în vederile selecţionerului Braziliei în vederea participării la turneul final din această vară.

Ancelotti a spus în repetate rânduri că atacantul va fi luat în considerare dacă este complet apt. În ciuda înfrângerii şi a absenţei lui Neymar, italianul a precizat că prestaţia echipei sale i-a întărit încrederea în potenţialul lotului.

“În acest moment, trebuie să vorbim despre cei care sunt aici, care au jucat, care au dat totul, care au dat dovadă de caracter, care au muncit foarte mult. Şi sunt mulţumit”, a mai spus Ancelotti la finalul partidei cu Franţa.

