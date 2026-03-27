Fernando Alonso a ratat primul antrenament din Japonia, după ce a devenit tătic: “Mama şi bebeluşul sunt bine”

Viviana Moraru Publicat: 27 martie 2026, 11:52

Fernando Alonso/ Profimedia

Pilotul spaniol de Formula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), dublu campion mondial şi recent tată, a declarat pe circuitul Suzuka, după a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Japoniei, a treia cursă a sezonului de Formula 1, că totul a mers bine şi că ”atât mama, cât şi bebeluşul sunt bine”.

Marele Premiu al Japoniei e live integral în AntenaPLAY. Cursa de la Suzuka e duminică, de la ora 08:00, în direct şi pe Antena 1.

Fernando Alonso a devenit tătic, înainte de Marele Premiu al Japoniei

”Sunt bine, obosit din cauza decalajului orar, pentru că am ajuns la Suzuka abia în această dimineaţă. Mă voi culca în câteva ore, pentru că am dormit foarte puţin; am ratat noaptea europeană”, a declarat pilotul asturian pentru postul de televiziune DAZN, vineri, la Suzuka.

”Totul se întâmplă aşa cum se întâmplă, dar nu poţi evita stresul şi grija din acele ore că totul va merge bine. Din fericire, totul a mers bine. Atât mama, cât şi bebeluşul sunt bine”, a explicat Alonso, 44 de ani, referindu-se la naşterea primului său copil, fructul relaţiei sale cu jurnalista Melissa Jimenez.

Alonso, care are 32 de victorii şi 106 clasări pe podium în Formula 1, a ratat prima sesiune de antrenamente de la Suzuka, când a fost înlocuit de pilotul de rezervă Jack Crawford (SUA).

În Japonia, spaniolul a obţinut două dintre victoriile sale în F1: în 2006 la Suzuka şi în 2008 la Fuji.

