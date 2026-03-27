Alex Ovechkin a stabilit un nou record! Căpitanul lui Washington Capitals, un nou hat-trick în NHL

Alex Ovechkin a fost autorul unui hat-trick în victoria obţinută de Washington Capitals pe terenul lui Utah Mammoth, scor 7-4. Căpitanul echipei antrenate de Spencer Carbery şi-a trecut al 34-lea hat-trick al carierei şi a urcat pe locul 4 all-time, după ce l-a depăşit pe Brett Hull. Duminică, Ovechkin a ajuns la 1000 de goluri marcate în sezonul regulat şi play-off.

În fruntea clasamentului se află Wayne Gretzky, cu 50 de hat-trick-uri. “The Great One” este urmat de Mario Lemieux (50) şi Mike Bossy (39).

Alex Ovechkin a stabilit un nou record în NHL, după hat-trick-ul marcat cu Utah Mammoth

Pentru Alex Ovechkin, cele trei goluri marcate în meciul cu Utah reprezintă şi un nou record în NHL. Mammoth este a 21-a franciză din NHL împotriva căreia rusul înscrie un hat-trick. Mai mult, Ovechkin şi-a extins astfel şi recordul de portari pe care i-a învins în NHL. Vanecek, fostul său coechipier de la Washington Capitals, este al 189-lea portar care primeşte gol de la Ovechkin.

Capitals a deschis scorul după două minute de joc, prin Ivan Miroshnichenko. Au urmat trei goluri marcate de Utah în prima repriză, dintre care două în superioritate numerică. În primele 20 de minute au mai înscris Logan Cooley şi Dylan Guenther, cu o dublă. Repriza a doua i-a aparţinut în totalitate lui Ovechkin. Rusul a marcat două goluri, iar Utah şi Washington au intrat la egalitate la vestiare, la a doua pauză.

That’s two goals this period and a reminder this man is 40 years old pic.twitter.com/LX7D9VPtvP

— Washington Capitals (@Capitals) March 27, 2026