Alex Ovechkin a stabilit un nou record! Căpitanul lui Washington Capitals, un nou hat-trick în NHL

Alex Masgras Publicat: 27 martie 2026, 12:01

Alex Ovechkin, în timpul unui meci / Getty Images

Alex Ovechkin a fost autorul unui hat-trick în victoria obţinută de Washington Capitals pe terenul lui Utah Mammoth, scor 7-4. Căpitanul echipei antrenate de Spencer Carbery şi-a trecut al 34-lea hat-trick al carierei şi a urcat pe locul 4 all-time, după ce l-a depăşit pe Brett Hull. Duminică, Ovechkin a ajuns la 1000 de goluri marcate în sezonul regulat şi play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În fruntea clasamentului se află Wayne Gretzky, cu 50 de hat-trick-uri. “The Great One” este urmat de Mario Lemieux (50) şi Mike Bossy (39).

Alex Ovechkin a stabilit un nou record în NHL, după hat-trick-ul marcat cu Utah Mammoth

Pentru Alex Ovechkin, cele trei goluri marcate în meciul cu Utah reprezintă şi un nou record în NHL. Mammoth este a 21-a franciză din NHL împotriva căreia rusul înscrie un hat-trick. Mai mult, Ovechkin şi-a extins astfel şi recordul de portari pe care i-a învins în NHL. Vanecek, fostul său coechipier de la Washington Capitals, este al 189-lea portar care primeşte gol de la Ovechkin.

Capitals a deschis scorul după două minute de joc, prin Ivan Miroshnichenko. Au urmat trei goluri marcate de Utah în prima repriză, dintre care două în superioritate numerică. În primele 20 de minute au mai înscris Logan Cooley şi Dylan Guenther, cu o dublă. Repriza a doua i-a aparţinut în totalitate lui Ovechkin. Rusul a marcat două goluri, iar Utah şi Washington au intrat la egalitate la vestiare, la a doua pauză.

Reclamă
Reclamă

În a treia perioadă de joc s-au înscris cinci goluri. Anthony Beauvillier şi Rasmus Sandin au dus scorul la 5-3 pentru Capitals. MacKenzie Weegar a redus din diferenţă şi a readus speranţele pentru Utah, după 8 minute din repriza a treia, dar Washington nu a cedat teren.

Miroshnichenko a reuşit dubla la jumătatea reprizei, după care Ovechkin a marcat golul cu numărul 3 cu poarta goală cu şase secunde înainte de final, atunci când Utah ataca fără portar, în speranţa de a forţa egalarea.

Victoria obţinută de Washington păstrează speranţele în capitală pentru calificarea în play-off, dar misiunea este una dificilă. Capitals se află la şase puncte distanţă de locurile de play-off, cu nouă meciuri rămase din sezonul regulat.

Reclamă

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 20:00, va avea loc meciul dintre Florida Panthers şi New York Rangers. Duminică, de la ora 00:00, se va juca partida Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes.

Reclamă
