Vine Victor Piţurcă alături de Gică Hagi la naţionala României? Răspunsul fostului selecţioner

EXCLUSIV

Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 19:41

Victor Piţurcă, la un antrenament al naţionalei, în timpul EURO 2008 / Sport Pictures

Gică Hagi ar lucra și la înființarea unui corp tehnic în cadrul Federației Române de Fotbal, din care să facă parte nume importante, printre care şi cel al lui Victor Piţurcă. Informaţia a fost negată de fostul selecţioner, care spune că până acum nu a avut vreo discuţie în acest sens.

Prin urmare nu are ce răspuns să-i dea “Regelui” Gică Hagi, pentru că în acest moment nu există o ofertă pentru el.

“(n.red – vă gândiţi să reveniţi în antrenorat?) Greu, nu. Nu n-am gândit. Mint… Am perioade când se termină campionatele, când vezi bucuria celor care cîştigă, tristeţea celor care pierd. Te mai gândeşti, dar doar vise.

(n.red – vă gândiţi să sfătuiţi…)Ce înseamnă sfătuitor? Bun cuvântul. Ar fi interesant, cred. Pot să sfătuiesc dacă mi se cere ajutorul, printr-un telefon.

(n. red- s-a vorbit de o ofertă de la Gică Hagi) Nici măcar nu am citit. Nu am vrut să discut subiectul, pentru mine nu există. Dacă se va întâmpla vreodată aşa ceva, atunci aveţi răspunsul meu.

Poziţia pe care am avut-o, aia va rămâne, mă ştiţi bine”, a declarat Piţurcă în exclusivitate pentru Antena Sport.

