Andrei Nicolae Publicat: 28 martie 2026, 17:22

Șoc în România. Reacția turcilor după anunțul surprinzător făcut de Giovanni Becali în privința lui Gică Hagi

Un cotidian din Turcia a preluat declarațiile făcute de Giovanni Becali, care a anunțat că venirea lui Gică Hagi la națională nu e iminentă și că în cazul în care îi va găsi o ofertă până pe 3 aprilie, atunci nu va mai ajunge pe banca României.

Jurnaliștii au catalogat vestea respectivă drept un “șoc”, ținând cont de toate informațiile care indică spre plecarea lui Mircea Lucescu și revenirea “Regelui” în locul său.

Turcii au reacționat la o zi după ce a spus Giovanni Becali

România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din America de Nord după ce a pierdut semifinala barajului contra Turciei, scor 0-1. Partida de pe Beșiktaș Park a fost decisă de faza genială creată de Arda Guler și Ferdi Kadioglu, cel din urmă marcând golul care a dus “țara semilunii” în finala play-off-ului.

Odată cu eșecul “tricolorilor”, au început să apară din nou discuțiile legate de venirea lui Gică Hagi ca selecționer, în contextul în care Lucescu a transmis că va pleca de la națională dacă nu va reuși calificarea la turneul final din vară.

Deși revenirea “Regelui” pe banca României e iminentă și se va produce mai devreme sau mai târziu, Giovanni Becali a făcut o declarație total surprinzătoare:

S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva.

Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții“, a spus impresarul, potrivit fanatik.ro.

La o zi distanță, un cotidian din Turcia s-a arătat complet surprins de ce a putut spune Becali: “Șoc în România cu Gică Hagi! Când toată lumea se aștepta să îl înlocuiască pe Lucescu, impresarul său a făcut o declarație surprinzătoare“, au scris jurnaliștii turci de la ntvspor.net.

