Sorin Cârțu a „urecheat” un tricolor după eșecul cu Turcia: „Trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul”

Naționala de fotbal a României a ratat ultima oportunitate de a se califica la Campionatul Mondial de anul acesta, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0, în cadrul unui meci disputat la Istanbul.
Selecționata antrenată de Mircea Lucescu nu a contat la nivel ofensiv, singura ocazie notabilă venind în minutul 78, când șutul lui Valentin Mihăilă a lovit bara.
Sorin Cârțu a pus tunurile pe tricolori
Sorin Cârțu a vorbit pe larg despre evoluția echipei și a criticat câțiva jucători, cel mai „șifonat” fiind Andrei Rațiu, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano.
„Sunt așa dezamăgit de ce s-a întâmplat. Turcia era favorită. Mă așteptam la o altfel de prestație din partea noastră, în special în momentul în care aveam balonul. Noi am încercat de foarte multe ori să dezvoltăm jocul de la portar, dar niciodată nu am reușit mai mult decât să ducem mingea la un fundaș central, care să dea o minge lungă către Bîrligea. El a fost foarte izolat.
Trebuie să intri în joc, iar mijlocașii să aibă o prestație bună. Mă refer și la Răzvan Marin, și la Dragomir, și la Hagi, mai mult s-au ascuns. Atunci, sigur că nu ai ce să oferi către cei din față. Acolo am văzut un minus mare pentru noi. I-a și schimbat nea Mircea, nu au ieșit cu nimic în evidență în dezvoltarea jocului”.
„Golul a venit dintr-o poziționare greșită”
„Cât de cât i-am prins și le-am blocat atuurile, dar prestația noastră nu a fost ceea ce trebuia să arătăm. Iar golul a venit dintr-o poziționare greșită: conform teoriei, așezarea cu patru implică faptul că, atunci când mingea se află în zona în care este Arda, fundașul dreapta, Rațiu, trebuie să fie mai aproape de fundașii centrali. Astfel, nu s-ar fi întâmplat niciodată asta.
Tu, ca fundaș dreapta, trebuie să acoperi zona, să fii mai aproape de bară, în așa fel încât distanța dintre fundașul dreapta și stoper să fie de maximum 8-10 metri. Eu vorbesc din carte, din teorie.
Îl apreciez foarte mult pe Rațiu, dar trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul. A jucat bine Bancu, poate mai puțin ofensiv, dar, având în vedere ce adversari a avut, era foarte greu să riște anumite acțiuni. A avut o fază bună când i-a pasat lui Hagi și am avut o ocazie de gol. Din păcate, au fost prea puține”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit primasport.ro.
