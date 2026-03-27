Home | Fotbal | Echipa naţională | Sorin Cârțu a „urecheat” un tricolor după eșecul cu Turcia: „Trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul”

Daniel Işvanca Publicat: 27 martie 2026, 22:41

Comentarii
Sorin Cârțu / Sportpictures

Naționala de fotbal a României a ratat ultima oportunitate de a se califica la Campionatul Mondial de anul acesta, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0, în cadrul unui meci disputat la Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata antrenată de Mircea Lucescu nu a contat la nivel ofensiv, singura ocazie notabilă venind în minutul 78, când șutul lui Valentin Mihăilă a lovit bara.

Sorin Cârțu a pus tunurile pe tricolori

România a ratat o noua campanie de calificare la Campionatul Mondial, după ce selecționata antrenată de Mircea Lucescu a venit învinsă de la Istanbul, scor 1-0.

Sorin Cârțu a vorbit pe larg despre evoluția echipei și a criticat câțiva jucători, cel mai „șifonat” fiind Andrei Rațiu, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano.

„Sunt așa dezamăgit de ce s-a întâmplat. Turcia era favorită. Mă așteptam la o altfel de prestație din partea noastră, în special în momentul în care aveam balonul. Noi am încercat de foarte multe ori să dezvoltăm jocul de la portar, dar niciodată nu am reușit mai mult decât să ducem mingea la un fundaș central, care să dea o minge lungă către Bîrligea. El a fost foarte izolat.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să intri în joc, iar mijlocașii să aibă o prestație bună. Mă refer și la Răzvan Marin, și la Dragomir, și la Hagi, mai mult s-au ascuns. Atunci, sigur că nu ai ce să oferi către cei din față. Acolo am văzut un minus mare pentru noi. I-a și schimbat nea Mircea, nu au ieșit cu nimic în evidență în dezvoltarea jocului”.

„Golul a venit dintr-o poziționare greșită”

„Cât de cât i-am prins și le-am blocat atuurile, dar prestația noastră nu a fost ceea ce trebuia să arătăm. Iar golul a venit dintr-o poziționare greșită: conform teoriei, așezarea cu patru implică faptul că, atunci când mingea se află în zona în care este Arda, fundașul dreapta, Rațiu, trebuie să fie mai aproape de fundașii centrali. Astfel, nu s-ar fi întâmplat niciodată asta.

Tu, ca fundaș dreapta, trebuie să acoperi zona, să fii mai aproape de bară, în așa fel încât distanța dintre fundașul dreapta și stoper să fie de maximum 8-10 metri. Eu vorbesc din carte, din teorie.

Reclamă

Îl apreciez foarte mult pe Rațiu, dar trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul. A jucat bine Bancu, poate mai puțin ofensiv, dar, având în vedere ce adversari a avut, era foarte greu să riște anumite acțiuni. A avut o fază bună când i-a pasat lui Hagi și am avut o ocazie de gol. Din păcate, au fost prea puține”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”
Fanatik.ro
23:29

Ştefan Târnovanu, pe picior de plecare de la FCSB: “Se simte rău. Voi face o excepţie”
23:00

Naționala U21 a Angliei, aproape de o rușine istorică în preliminariile EURO 2027! A evitat eșecul în minutul 90
22:49

“Geniu absolut” Prima reuşită a lui Andreas Schjelderup la naţionala Norvegiei a fost un eurogol!
21:54

Kosovo U21 – România U21 0-1. Tricolorii lui Costin Curelea urcă pe podium în preliminariile EURO 2027
21:51

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra României, după înfrângerea tricolorilor cu Turcia: “Excelent”
21:45

LIVE SCOREOlanda – Norvegia și alte 4 meciuri tari se joacă ACUM. Amicale de lux în pauza internațională
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț