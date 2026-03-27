Sorin Cârțu a „urecheat” un tricolor după eșecul cu Turcia: „Trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul”

Naționala de fotbal a României a ratat ultima oportunitate de a se califica la Campionatul Mondial de anul acesta, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0, în cadrul unui meci disputat la Istanbul.

Selecționata antrenată de Mircea Lucescu nu a contat la nivel ofensiv, singura ocazie notabilă venind în minutul 78, când șutul lui Valentin Mihăilă a lovit bara.

Sorin Cârțu a pus tunurile pe tricolori

Sorin Cârțu a vorbit pe larg despre evoluția echipei și a criticat câțiva jucători, cel mai „șifonat” fiind Andrei Rațiu, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano.

„Sunt așa dezamăgit de ce s-a întâmplat. Turcia era favorită. Mă așteptam la o altfel de prestație din partea noastră, în special în momentul în care aveam balonul. Noi am încercat de foarte multe ori să dezvoltăm jocul de la portar, dar niciodată nu am reușit mai mult decât să ducem mingea la un fundaș central, care să dea o minge lungă către Bîrligea. El a fost foarte izolat.