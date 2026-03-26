Sorin Cârțu critică decizia lui Mircea Lucescu: “Era în formă, nu ar fi fost o alegere greșită”

Radu Constantin Publicat: 26 martie 2026, 13:17

Decizia staff-ului echipei naționale de a nu-l include pe Adrian Rus în lotul de meci a stârnit reacții în fotbalul românesc. Printre cei care au comentat situația se numără și oficialul Universității Craiova, Sorin Cârțu, care consideră că fundașul central ar fi meritat să prindă foaia de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Craiova a trimis patru jucători la națională pentru această acțiune – Rus, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram – însă doar Rus a fost lăsat în afara lotului de 23.

„Să știi că Rus este în formă bună, și el și Screciu. N-ar fi fost alegeri greșite dacă ar fi fost ținuți în lot, pentru că sunt constanți la echipa de club. Dar sunt alegerile lor”, a declarat Cârțu pentru gsp.ro.

Oficialul oltenilor a subliniat totuși că selecționerul poate avea în vedere flexibilitatea tactică, oferind exemplul lui Screciu, care poate evolua și la mijloc. „Te gândești la mobilitate tactică. Screciu poate juca și mijlocaș defensiv, nu doar fundaș central”, a explicat acesta.

În același timp, Cârțu a atras atenția asupra pericolului reprezentat de ofensiva Turciei, unde evoluează jucători precum Hakan Çalhanoğlu sau tinerii Arda și Yildiz.

Reclamă
Reclamă

„Trebuie disciplină tactică și ajutor pentru fundașii laterali. Obligatoriu trebuie dublaj”, a concluzionat Cârțu pentru sursa menționată.

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Reclamă
Reclamă
Citește și:
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Observator
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Pentagonul rupe o tradiție de zeci de ani. O decizie a SUA legată de România amplifică îngrijorările țărilor europene
Fanatik.ro
Pentagonul rupe o tradiție de zeci de ani. O decizie a SUA legată de România amplifică îngrijorările țărilor europene
17:23

Benfica, amendată după scandalul uriaş din meciul cu Real Madrid
17:13

“Cupa Mondială ne aşteaptă”. Aroganţă uriaşă a preşedintelui Federaţiei din Turcia, înaintea meciului cu România
17:02

Adrian Mutu a spus scorul exact la Turcia – România: „Putem da lovitura de grație”
17:00

Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Cum arată echipa de start! 3.000 de români la meci. Gică Hagi a plecat către stadion
16:52

“Dacă ne calificăm, trebuie să le facem statuie”. Miodrag Belodedici, mesaj tranșant înainte de meciul cu Turcia
16:49

EXCLUSIVFlorin Răducioiu, încredere totală în “tricolori” înainte de Turcia – România: “Vom reuşi un rezultat mare”. De ce se teme
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 3 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 4 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 5 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț