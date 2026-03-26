Sorin Cârțu critică decizia lui Mircea Lucescu: “Era în formă, nu ar fi fost o alegere greșită”

Decizia staff-ului echipei naționale de a nu-l include pe Adrian Rus în lotul de meci a stârnit reacții în fotbalul românesc. Printre cei care au comentat situația se numără și oficialul Universității Craiova, Sorin Cârțu, care consideră că fundașul central ar fi meritat să prindă foaia de joc.

Craiova a trimis patru jucători la națională pentru această acțiune – Rus, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram – însă doar Rus a fost lăsat în afara lotului de 23.

„Să știi că Rus este în formă bună, și el și Screciu. N-ar fi fost alegeri greșite dacă ar fi fost ținuți în lot, pentru că sunt constanți la echipa de club. Dar sunt alegerile lor”, a declarat Cârțu pentru gsp.ro.

Oficialul oltenilor a subliniat totuși că selecționerul poate avea în vedere flexibilitatea tactică, oferind exemplul lui Screciu, care poate evolua și la mijloc. „Te gândești la mobilitate tactică. Screciu poate juca și mijlocaș defensiv, nu doar fundaș central”, a explicat acesta.

În același timp, Cârțu a atras atenția asupra pericolului reprezentat de ofensiva Turciei, unde evoluează jucători precum Hakan Çalhanoğlu sau tinerii Arda și Yildiz.