Surpriză totală. Unde ar putea juca Mo Salah în sezonul viitor

Mohamed Salah și FC Liverpool au anunțat săptămâna aceasta că jucătorul egiptean va pleca în această vară după 9 sezoane petrecute la actuala campioană a Angliei. Salah mai avea un an de contract, însă înțelegerea va fi oprită pe cale amiabilă, iar Liverpool nu va primi nimic în schimb.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primele variante apărute pentru Salah au venit din Arabia Saudită și Major League Soccer. Însă egipteanul ar putea surprinde pe toată lumea și să rămână în Europa.

Salah, înapoi la AS Roma?

Conform Gazzetta dello Sport, la Roma se discută mult despre o revenire a lui Salah din vară. El a evoluat în capitala Italiei înainte de transferul la Liverpool din 2017. Transferul ar fi însă unul extrem de dificil de realizat și depinde aproape în totalitate de Salah.

Asta pentru că egipteanul este al doilea cel mai bine plătit jucător din Premier League, după Haaland. În timp ce AS Roma are un plafon de 4 milioane de euro pentru fiecare jucător din lot.

Însă Gazzetta dello Sport scrie că Salah nu respinge varianta Roma din start, doar pe considerente financiare, posibiltatea de a continua să joace la un nivel înalt fiind tentantă. Astfel, nu ar fi exclus ca Salah să accepte să mai joace un an la Roma și apoi să plece din Europa.