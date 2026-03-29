Mitică Dragomir îi cere lui Mircea Lucescu să se retragă din fotbal: “Lasă-i și pe alții să mănânce o pâine”

Selecţionerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigaţiilor.

El a fost dus la spital în urma unei tulburări majore de ritm cardiac. În timpul şedinţei tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistenţă au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naţionale, care i-au acordat primul ajutor la faţa locului. Şi două echipaje SMURD s-au deplasat de urgenţă la baza de pregătire, iar acum selecţionerul se află în afara oricărui pericol. Situaţia lui Lucescu a fost intens comentată în fotbalul românesc, iar Mitică Dragomir îi cere public să se retragă din fotbal.

“Băi, frate, să-l lase dracu de fotbal! Nu mai avem mult de trăit, să ne bucurăm de viață și să-i lăsăm și pe alții să mănânce o pâine. Și să-i învățăm. Repet: fotbalul este de o duritate absolută, trebuie să mulțumești publicul, trebuie să mulțumești presa, familia, care trage de tine. Nu este ușor, la vârsta dumnealui. Îi doresc din tot sufletul sănătate! A făcut destule lucruri bune în fotbal, să-l lase dracu! Gata, s-a terminat!”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.

Mitică crede că vârsta înaintată nu-i mai permite să antreneze.

“Domnule, cine spune că la 80 de ani nu are câte ceva, înseamnă că e… Numai în mormânt nu te mai doare ceva, după 70 de ani! Lumea este foarte rea. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Poți face extraordinar de mult bine, dar… Ar vrea ei să fie în locul tău. Dar, ca sănătate, cine spune că după 70 de ani nu te doare ba una, ba alta… Înseamnă că ești dus pe lumea cealaltă!