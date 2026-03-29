Decizia luată de medici când au auzit că Mircea Lucescu vrea să fie pe bancă la amicalul cu Slovacia!

Jerry Gane va fi pe banca naţionalei la meciul cu Slovacia

În ciuda problemelor grave de sănătate, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a vrut să fie pe bancă la meciul amical Slovacia – România. Din informaţiile AntenaSport, medicii i-au interzis acest lucru lui “Il Luce”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu se află în prezent internat la Spitalul Universitar de Urgență București, starea selecţionerului fiind stabilă. Mircea Lucescu este monitorizat cu atenţie.

Medicii i-au interzis lui Mircea Lucescu să fie pe bancă la meciul Slovacia – România

Pe banca naţionalei, la meciul cu Slovacia, se afla secundul Jerry Gane. Slovacia – România se va vedea marţi, de la ora 21:45, pe Antena 1.

FRF a încercat să anuleze partida, invocând faptul că tricolorii au asistat la momentele teribile în care selecţionerului i se acorda primul ajutor de către staff-ul medical al naţionalei, dar meciul se va disputa, în cele din urmă.

“Antrenamentul din această dimineață a fost anulat, jucătorii fiind afectați de cele întâmplate. Din acest motiv, FRF a încercat să anuleze și meciul de la Bratislava, însă nu s-a reușit acest lucru.