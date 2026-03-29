Decizia luată de medici când au auzit că Mircea Lucescu vrea să fie pe bancă la amicalul cu Slovacia!

Bogdan Stănescu Publicat: 29 martie 2026, 17:35

Jerry Gane va fi pe banca naţionalei la meciul cu Slovacia / Sport Pictures

În ciuda problemelor grave de sănătate, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a vrut să fie pe bancă la meciul amical Slovacia – România. Din informaţiile AntenaSport, medicii i-au interzis acest lucru lui “Il Luce”.

Mircea Lucescu se află în prezent internat la Spitalul Universitar de Urgență București, starea selecţionerului fiind stabilă. Mircea Lucescu este monitorizat cu atenţie.

Pe banca naţionalei, la meciul cu Slovacia, se afla secundul Jerry Gane. Slovacia – România se va vedea marţi, de la ora 21:45, pe Antena 1.

FRF a încercat să anuleze partida, invocând faptul că tricolorii au asistat la momentele teribile în care selecţionerului i se acorda primul ajutor de către staff-ul medical al naţionalei, dar meciul se va disputa, în cele din urmă.

Antrenamentul din această dimineață a fost anulat, jucătorii fiind afectați de cele întâmplate. Din acest motiv, FRF a încercat să anuleze și meciul de la Bratislava, însă nu s-a reușit acest lucru.

Totodată, s-a luat în calcul ca delegația României să plece mâine în Slovacia, dar singurul culoar de zbor disponibil ar fi fost prea târziu. În aceste condiții, programul a rămas neschimbat, decolarea fiind programată în această seară, la ora 18:30“, a transmis FRF.

