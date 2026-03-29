Cu ochii pe Slovacia-România. Gigi Becali vrea să transfere un jucător anunțat titular pentru meciul de marți

Sebastian Ujica Publicat: 29 martie 2026, 17:43

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

FCSB a ratat pentru prima dată play-off-ul din Liga 1, însă vrea să revină în lupta pentru titlu în sezonul viitor. Astfel, pe lista celor de la FCSB se află atât Denis Drăguș, cât și Kevin Ciubotariu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul stânga de 22 de ani de la Hermannstadt a fost dorit încă din iarnă, însă negocierile nu au ajuns la final. Totuși, cei de la FCSB nu renunță.

FCSB n-a renunțat la Kevin Ciubotariu

Ciubotariu are o clauză de 450.000 de euro, astfel că FCSB nu va avea dificultăți în negocierile care vor avea loc vară.

„Dacă discutăm, discutăm din vară. Să salvăm echipa și apoi discutăm de vânzări. A rămas că discutăm în vară. Nici nu vrea să meargă nicăieri până în vară. Să se concentreze la echipa de club, să scoatem echipa. Prioritar este să evităm locurile de baraj. Știam că o să meargă la lot și o să fie a treia opțiune, dar e important pentru el și moralul lui. Domnului Lucescu îi place foarte mult de jucător” a declarat Claudiu Rotar, unul dintre acționarii celor de la Hermannstadt.

Dacă pe cei de la Hermannstadt îi pot convinge cu ușurință să-l cedeze, mai greu este să accepte jucătorul. Ciubotariu vrea să plece în străinătate și speră să prindă un contract bun „afară”. Un pas important pentru jucător poate fi făcut marți când ar urma să fie titular în partida naționalei României cu Slovacia.

Reclamă
Reclamă

Jerry Gane va fi pe banca României la meciul de la Bratislava cu Slovacia, ce se va desfăşura marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Reclamă
