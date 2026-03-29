Cu ochii pe Slovacia-România. Gigi Becali vrea să transfere un jucător anunțat titular pentru meciul de marți

FCSB a ratat pentru prima dată play-off-ul din Liga 1, însă vrea să revină în lupta pentru titlu în sezonul viitor. Astfel, pe lista celor de la FCSB se află atât Denis Drăguș, cât și Kevin Ciubotariu.
Fundașul stânga de 22 de ani de la Hermannstadt a fost dorit încă din iarnă, însă negocierile nu au ajuns la final. Totuși, cei de la FCSB nu renunță.
FCSB n-a renunțat la Kevin Ciubotariu
Ciubotariu are o clauză de 450.000 de euro, astfel că FCSB nu va avea dificultăți în negocierile care vor avea loc vară.
„Dacă discutăm, discutăm din vară. Să salvăm echipa și apoi discutăm de vânzări. A rămas că discutăm în vară. Nici nu vrea să meargă nicăieri până în vară. Să se concentreze la echipa de club, să scoatem echipa. Prioritar este să evităm locurile de baraj. Știam că o să meargă la lot și o să fie a treia opțiune, dar e important pentru el și moralul lui. Domnului Lucescu îi place foarte mult de jucător” a declarat Claudiu Rotar, unul dintre acționarii celor de la Hermannstadt.
Dacă pe cei de la Hermannstadt îi pot convinge cu ușurință să-l cedeze, mai greu este să accepte jucătorul. Ciubotariu vrea să plece în străinătate și speră să prindă un contract bun „afară”. Un pas important pentru jucător poate fi făcut marți când ar urma să fie titular în partida naționalei României cu Slovacia.
- Decizia luată de medici când au auzit că Mircea Lucescu vrea să fie pe bancă la amicalul cu Slovacia!
- Staff-ul medical al naţionalei i-a făcut masaj cardiac şi respiraţie gură la gură lui Mircea Lucescu!
- „Nu ne așteptam la asta” Reacții „la cald” după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital
- S-a luptat cu Lucescu pentru trofee, acum îl „urechează”: „E doar fotbal, sănătatea e mai importantă”
- Mircea Lucescu a vrut să plece “pe semnătură” din spital pentru a reveni în cantonamentul de la Mogoşoaia