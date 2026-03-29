Igor Tudor a fost dat afară de la Tottenham. Radu Drăguşin a rămas fără antrenor

Igor Tudor a fost demis de la Tottenham. Presa din Anglia a anunţat încă după meciul cu Nottingham Fores că se pregăteşte demiterea lui Igor Tudor, dar clubul a decis să nu oficializeze decizia deoarece tehnicinaul a avut un deces în familie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Tottenham a făcut anunţul oficial: Igor Tudor nu mai este antrenor la Tottenham.



Igor Tudor nu a obţinut încă nicio victorie în Premier League, în cinci meciuri pe banca lui Spurs, iar echipa londoneză se află pe locul 17 în clasament, la un singur punct de zona retrogradării, cu şapte etape înainte de finalul sezonului, după o serie negativă de 13 partide fără victorie în campionat, cel mai slab bilanţ din ultimele nouă decenii.