"Te-ai antrenat şi pentru poziţia de atacant?" Răspunsul lui Răzvan Marin, după ce a devenit golgheterul Ligii C din Liga Naţiunilor - Antena Sport

Video „Te-ai antrenat şi pentru poziţia de atacant?" Răspunsul lui Răzvan Marin, după ce a devenit golgheterul Ligii C din Liga Naţiunilor

Răzvan Marin a vorbit, după „dubla" din meciul cu Cipru, care i-a adus poziţia de golgheter în Liga C a Nations League, despre cele 6 goluri pe care le-a marcat în această competiţie. Răzvan Marin l-a depăşit pe Viktor Gyokeres în clasamentul golgheterilor din Liga C a Nations League. Gyokeres va juca însă marţi, de la 21:45, cu Azerbaidjan. În acest moment, Răzvan Marin este pe locul 2 în clasamentul golgheterilor din Liga Naţiunilor, după Erling Haaland. Reacţia lui Răzvan Marin după ce a devenit golgheterul Ligii C şi al doilea golgheter al Ligii Naţiunilor, după Haaland! „(n.r: Felicitări, iată, încheiem en-fanfare grupa, maximum de puncte dacă o să ne dea victorie cu Kosovo, probabil că ne va da. Ce înseamnă acest lucru pentru voi?) Ne doream să terminăm Liga Naţiunilor cum trebuie, să avem un moral bun pentru ce va urma, pentru că de acum încolo ne vor aştepta meciuri grele pentru Mondial. (n.r: Te-ai antrenat şi pentru poziţia de atacant? Că eşti golgheterul grupei, felicitări) Mulţumesc. Nu. 4 au fost din penalty, astăzi am reuşit să dau 2 din acţiune. Am spus că îmi doresc să dau goluri şi din acţiune. Sunt fericit că în primul rând pot să ajut echipa să câştige şi, bineînţeles, mă bucur pentru reuşitele mele. „Îmi dă încredere să marchez" (n.r: Îţi dă încredere că marchezi?) Normal, îmi dă încredere, îmi revine acea plăcere de a găsi golul, de a găsi pasele decisive şi normal că mă ajută din punct de vedere mental.

(n.r: Urna a doua valorică, ce înseamnă asta pentru România şi dacă ai vreun adversar preferat în grupa preliminară pentru Mondial?) Bineînţeles că ne doream să terminăm pe primul loc ca să fim în urna a doua, am reuşit acest lucru şi acum vom vedea cu ce echipe vom juca.

(n.r: S-a pus amprenta domnului Lucescu în jocul naţionalei?) Da, cred că nea Mircea vrea chiar mai mult de la noi din punctul de vedere al controlului jocului, al controlului mingii, să ţinem cât mai mult balonul la noi, dar cu siguranţă putem îmbunătăţi acest lucru. Vor fi şi amicalele din martie. Trebuie să încercăm să facem acest lucru pentru că, până la urmă, dacă ai mingea, adversarul nu poate să îţi dea gol.

„De vreo 2-3 ani ne merge bine”

(n.r: A intrat România într-o nouă eră?) Nu ştiu, de vreo 2-3 ani ne merge bine, suntem bine. Preliminariile pentru European le-am încheiat pe primul loc, grupa de la EURO am încheiat-o pe primul loc, acum, din nou, în Liga Naţiunilor, chiar dacă nu am avut cea mai grea grupă, am terminat-o pe primul loc. Cred că asta e important.

(n.r.: 50.000 de fani în tribune din nou. Un mesaj pentru ei) Le mulţumim din suflet. Sunt alături de noi necondiţionat în ultima perioadă. Noi jucăm şi pentru ei. Pe frigul acesta, la ora 22:00, să vină 45 de mii de români, sau câţi au fost, ne bucură enorm. (n.r: Urmează Ziua Naţională. Un mesaj pentru români?) La mulţi ani tuturor românilor! Să fie sănătoşi şi să creştem ca ţară, ca naţiune, să dăm tot ce avem mai bun fiecare dintre noi pentru a ajuta ţara să se dezvolte", a declarat Răzvan Marin în exclusivitate pentru AntenaSport după România – Cipru 4-1.

Răzvan Marin l-a depăşit clar în acest clasament pe Harry Kane, care a marcat 3 goluri în acest sezon de Liga Naţiunilor. Cu cele două goluri marcate cu Cipru, Răzvan Marin a ajuns la 11 reuşite pentru naţională. Este pe locul 3 în topul celor mai buni marcatori ai naţionalei în ultimul deceniu, cu 11 goluri, la egalitate cu George Puşcaş.

