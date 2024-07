"Unde te vezi peste doi ani?" Răspunsul lui Radu Drăguşin, după ce a fost unul dintre stâlpii apărării naţionalei la EURO 2024! - Antena Sport

Victor Piţurcă l-a lăudat pe Radu Drăguşin, despre care a spus că este cel mai bun jucător al României în acest moment. Victor Piţurcă a spus că, personal, şi-ar dori ca actualul selecţioner, Edi Iordănescu, să îşi prelungească înţelegerea cu naţionala României.

„Nu știu ce să zic, ăsta este stilul lui. El peste tot pe unde a fost a stat puțin și a plecat. Pentru echipa națională este clar că cel mai bine ar fi ca Edi Iordănescu să-și continue munca. Cunoaște foarte bine jucătorii, are o anumită relație cu ei. El e cel mai indicat antrenor în acest moment. Acum depinde de el. El știe foarte bine ce are de făcut, pentru el și familia lui. Am văzut că a implicat familia în chestia asta. Eu sper să rămână.

„Dacă am mai avea trei jucători de genul lui Radu Drăguşin valoarea României ar creşte foarte mult”

Nu, echipa a obținut aceste performanțe. Se vede însă că cel mai valoros jucător al României este Radu Drăgușin. Dacă am mai avea trei jucători de genul lui, jucători de forță, viteză, valoarea echipei României ar crește foarte mult. Trebuie să vină din urmă Man, Mihăilă, care au promovat în serie A. De la ei se așteaptă mult. Pe ei mizez că vor fi liderii naționalei și vor trage după ei toată echipa.

Olandezii au făcut ce au vrut în flancul nostru stâng. Apoi, chiar dacă nu s-a jucat prea mult pe partea lui Gakpo, este inadmisibil să-l lași pe Rațiu nedublat, în duel unu contra unu cu Gakpo. Ducem lipsă de fundaș stânga. E indmisibil pentru fotbalul românesc să mergem la EURO doar cu un fundaș stânga de meserie, Bancu, suspendat de la meciul cu Olanda. Nu dau vina pe selecționer. E o problemă a fotbalului românesc. Nici Mogoș nu poate să joace fundaș stânga”, a spus Victor Piţurcă la fanatik.ro.