Victor Piţurcă, semnal de alarmă după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: “E un stres fantastic”

Victor Piţurcă a oferit declaraţii despre Mircea Lucescu, după ce selecţionerul a ajuns din nou la spital. Fostul selecţioner a tras un semnal de alarmă şi a subliniat că meseria de antrenor este una extrem de stresantă.

Cu toate acestea, “Piţi” s-a recunoscut suprins de faptul că “Il Luce”, la vârsta de 80 de ani, a ales să conducă naţionala la meciul pierdut de baraj cu Turcia, scor 0-1.

Victor Piţurcă, semnal de alarmă după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital

Victor Piţurcă a mai amintit de faptul că Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate şi în iarna trecută, el ajungând la spital de mai multe ori. “Piţi” a transmis că stresul a fost cel care i-a dăunat cel mai mult selecţionerului, care nu va sta pe banca “tricolorilor” la duelul cu Slovacia de azi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la 21:45.

“Este ceva fantastic pentru vârsta lui, chiar m-am mirat foarte tare, dar vedem ce s-a întâmplă pentru că e stresul meciurilor de la echipa naţională, care de când a venit l-au făcut să aibă probleme ăstea de sanatate. E foarte grea viaţa de antrenor şi prin ce a trecut Lucescu în ultimul timp nu merita, dar asta este viaţa de antrenor, nu ai ce face…

El a avut o perioadă grea, este un stres fantastic, nu ştiu dacă oamenii şi-au dat seama însă stresul e cel mai rău pentru organism.