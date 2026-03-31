Victor Piţurcă, semnal de alarmă după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: “E un stres fantastic”

Viviana Moraru Publicat: 31 martie 2026, 9:25

Victor Piţurcă a oferit declaraţii despre Mircea Lucescu, după ce selecţionerul a ajuns din nou la spital. Fostul selecţioner a tras un semnal de alarmă şi a subliniat că meseria de antrenor este una extrem de stresantă.

Cu toate acestea, “Piţi” s-a recunoscut suprins de faptul că “Il Luce”, la vârsta de 80 de ani, a ales să conducă naţionala la meciul pierdut de baraj cu Turcia, scor 0-1.

Victor Piţurcă a mai amintit de faptul că Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate şi în iarna trecută, el ajungând la spital de mai multe ori. “Piţi” a transmis că stresul a fost cel care i-a dăunat cel mai mult selecţionerului, care nu va sta pe banca “tricolorilor” la duelul cu Slovacia de azi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la 21:45.

Este ceva fantastic pentru vârsta lui, chiar m-am mirat foarte tare, dar vedem ce s-a întâmplă pentru că e stresul meciurilor de la echipa naţională, care de când a venit l-au făcut să aibă probleme ăstea de sanatate. E foarte grea viaţa de antrenor şi prin ce a trecut Lucescu în ultimul timp nu merita, dar asta este viaţa de antrenor, nu ai ce face…

El a avut o perioadă grea, este un stres fantastic, nu ştiu dacă oamenii şi-au dat seama însă stresul e cel mai rău pentru organism.

(n.r. mai vrea selecţioner la un moment dat) Omul toată viaţa visează, ai diferite momente în viaţa când te gandeşti, când vezi reuşite, nereuşite şi dacă aş fi fost eu, te mai gândeşti”, a declarat Victor Piţurcă, conform orangesport.ro.

Mircea Lucescu şi-a încheiat astfel mandatul de selecţioner, după eşecul de la Istanbul. “Il Luce” va fi înlocuit pe banca “tricolorilor” de Gică Hagi, care urmează să preia echipa în următoarea perioadă. La meciul cu Slovacia, pe banca naţionalei va sta secundul Jerry Gane.

