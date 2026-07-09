Transferul lui Horaţiu Moldovan e gata! Portarul român a aterizat şi semnează contractul

Transferul lui Horaţiu Moldovan (28 de ani) la Eyupspor a fost rezolvat. Portarul român a aterizat la Istanbul şi urmează să semneze contractul, au anunţat jurnaliştii turci.
Cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com, Horaţiu Moldovan mai avea contract până în vara lui 2027 cu Atletico Madrid, dar nu mai intra în vederile antrenorului Diego Simeone (56 de ani).
Horaţiu Moldovan a aterizat în Istanbul şi semnează cu Eyupspor
În aceste condiţii, Horaţiu Moldovan a ales să meargă la o echipă unde poate apăra. Eyupspor e echipa unde a evoluat în trecut Denis Drăguş.
Jurnalistul turc Erol Evcen a anunţat că Horaţiu Moldovan a zburat spre Istanbul pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu formaţia turcă. Este acelaşi jurnalist care a anunţat acordul între Atletico Madrid şi Eyupspor pentru transferul portarului român.
Horaţiu Moldovan a apărat poarta naţionalei României în 16 partide. Horaţiu Moldovan a apărat în sezonul trecut poarta lui Real Oviedo în numai 2 partide din La Liga şi în una din Cupa Regelui.
A fost în poarta României în 3 partide din preliminariile Cupei Mondiale: Austria – România 2-1, România – Cipru 2-0 şi Cipru – România 2-2. A mai apărat şi în amicalul România – Canada 0-3, disputat înaintea remizei tricolorilor cu Cipru, din deplasare.
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