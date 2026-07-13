Fratele lui Istvan Kovacs, delegat la un meci din Europa League! Decizia UEFA

Fratele lui Istvan Kovacs (41 de ani), Szabolcz Kovacs (38 de ani), a fost delegat de către UEFA la un meci din preliminariile Europa League.
Szabolcz Kovacs va fi al patrulea arbitru al meciului retur Zilina – Hajduk Split, din primul tur preliminar al Europa League. În tur, Hajduk Split s-a impus cu 2-0.
Szabolcz Kovacs, al patrulea arbitru la meciul Zilina – Hajduk Split, din preliminariile Europa League! Brigadă românească la această partidă
La acest meci va fi o brigadă românească. Partida va fi condusă de la centru de Horaţiu Feşnic, asistenţii acestuia fiind Valentin Gabriel Avram și Ioan Alexandru Corb. Ovidiu Hațegan și Iulian Dima vor fi în camera VAR.
Szabolcz Kovacs a condus până acum un singur meci de la centru în competiţiile europene. El a arbitrat, pe 8 iulie 2025, meciul dintre Floriana (Malta) şi Haverfordwest (Țara Galilor). Gazdele au câştigat atunci cu 2-1.
Ca al patrulea arbitru el a mai fost delegat la partide din competiţii europene.
Istvan Kovacs nu va mai arbitra niciun meci de la Campionatul Mondial 2026. FIFA a anunţat lista arbitrilor rămaşi în cursă pentru semifinala Anglia – Argentina şi cele două finale, Istvan Kovacs nefiind inclus pe această listă.
El a arbitrat meciurile Tunisia – Japonia 0-4 şi Iordania – Argentina 1-3, ambele din faza grupelor. Centralul român s-a ales cu o sumă frumoasă în urma delegării primite din partea FIFA la Campionatul Mondial. A încasat 106.000 de dolari, suma de 100.000 de dolari primind-o pentru că a fost inclus pe lista arbitrilor de la Mondial. Pentru fiecare partidă arbitrată în grupe a primit câte 3.000 de dolari.
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