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Cristiano Bergodi a dat verdictul înainte de U Cluj – Dinamo Kiev: „50-50. Trebuie inteligenţă”

Mihai Alecu Publicat: 15 iulie 2026, 19:25

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Cristiano Bergodi a dat verdictul înainte de U Cluj – Dinamo Kiev: „50-50. Trebuie inteligenţă

Cristiano Bergodi a vorbit înainte de U Cluj - Dinamo Kiev. Foto: Sport Pictures

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Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie să abordeze cea de-a doua manşă din turul întâi preliminar al Europa League la fotbal, cu Dinamo Kiev, cu aceeaşi determinare ca în prima partidă, terminată cu scorul de 0-0, pentru a avea şanse la calificare.

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Partida Universitatea Cluj – Dinamo Kiev, din a doua manşă a turului întâi preliminar al Europa League la fotbal, se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.

Cristiano Bergodi a avut o cerinţă clară pentru jucătorii de la U Cluj înainte de meciul cu Dinamo Kiev

„Nu pot spune aici cum voi aborda meciul cu Dinamo Kiev, dar pot spune că va fi un meci dificil. Trebuie abordat cu aceeaşi mentalitate, cu aceeaşi dăruire, dorinţă şi ambiţie de a fi la fel de buni ca ei. Ei au un lot numeros şi valoros, dar în prima manşă noi am făcut un meci bun şi cred că jucătorii sunt concentraţi pentru acest meci. Noi am reuşit în tur, cu un bloc compact de jucători, să nu luăm gol.

Şi statisticile au arătat că noi am fost foarte buni pe ultimul bloc defensiv. Am reuşit să îi contracarăm. Vom vedea ce meci vom reuşi să facem, totul depinde de forţa adversarului, dacă vrei să joci mai sus sau mai jos. Totul depinde de forţa adversarului dar asta nu înseamnă că noi renunţăm imediat”, a declarat Bergodi, notează agerpres.

Cum vede Cristiano Bergodi şansele de calificare ale celor de la U Cluj

Tehnicianul italian consideră că fiecare echipă păstrează jumătate din şansele de calificare şi că nu este speriat nici de varianta loviturilor de departajare.

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„Va fi însă un meci diferit, pentru că jucăm acasă, avem suporterii lângă noi. Dar trebuie să fim inteligenţi, pentru că va fi un meci foarte dificil. Cred că şansele de calificare sunt împărţite, 50% la 50%, şi asta pentru că sper că vom avea suporteri cât mai mulţi. Dar nu joacă suporterii. Meciul este foarte greu, pentru că întâlnim un colos din Europa de Est.

E nevoie ca băieţii să fie foarte competitivi, să aibă această ambiţie. Nu mă sperie nici ideea penalty-urilor, dar am încredere că mâine putem face un meci bun. Trebuie jucat cu inteligenţă, nu trebuie lăsate foarte multe spaţii, pentru că altfel te pedepsesc”, a mai spus Bergodi.

În tur Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo Kiev, 0-0, pe Arena Lublin din Lublin (Polonia).

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