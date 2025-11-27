Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Europa League | Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor

Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor

Publicat: 27 noiembrie 2025, 23:28

Fanii Stelei Roşii, la meciul cu FCSB / Sport Pictures

Ultraşii Stelei Roşii, din peluza “Delje”, au pregătit un mesaj pentru galeria FCSB-ului la meciul dintre cele două echipe.

Cei de la “Delje” au scris “Orthodox Brothers” (n.r: Fraţii ortodocşi). Ultraşii sârbi şi cei români au o relaţie foarte bună.

Ultraşii Stelei Roşii, banner special pentru “fraţii” români

În timp ce galeria Stelei Roşii afişa bannerul pregătit special pentru partida cu FCSB, galeria echipei din România a scandat “Serbia, Serbia”.

Banner-ul afişat de fanii sârbi
Galeria Stelei Roşii şi cea a FCSB-ului au scandat la unison şi numele lui Miodrag Belodedici, fost jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua, cât şi cu Steaua Roşie Belgrad.

Ultraşii din peluza “Delje” au scris după meciul abandonat România – Kosovo, din Liga Naţiunilor: „Românul are doar trei frați: Dunărea, pădurea și pe sârbi. Vă mulțumesc, frați români”. La acea partidă unii fani români au scandat “Kosovo e Serbia”. Jucătorii kosovari au refuzat să se întoarcă pe teren, în urma apelurilor repetate ale centralului partidei şi au pierdut meciul la masa verde.

1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
