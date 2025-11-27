Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor - Antena Sport

Ultraşii Stelei Roşii, din peluza “Delje”, au pregătit un mesaj pentru galeria FCSB-ului la meciul dintre cele două echipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la “Delje” au scris “Orthodox Brothers” (n.r: Fraţii ortodocşi). Ultraşii sârbi şi cei români au o relaţie foarte bună.

Ultraşii Stelei Roşii, banner special pentru “fraţii” români

În timp ce galeria Stelei Roşii afişa bannerul pregătit special pentru partida cu FCSB, galeria echipei din România a scandat “Serbia, Serbia”.

Galeria Stelei Roşii şi cea a FCSB-ului au scandat la unison şi numele lui Miodrag Belodedici, fost jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua, cât şi cu Steaua Roşie Belgrad.

Ultraşii din peluza “Delje” au scris după meciul abandonat România – Kosovo, din Liga Naţiunilor: „Românul are doar trei frați: Dunărea, pădurea și pe sârbi. Vă mulțumesc, frați români”. La acea partidă unii fani români au scandat “Kosovo e Serbia”. Jucătorii kosovari au refuzat să se întoarcă pe teren, în urma apelurilor repetate ale centralului partidei şi au pierdut meciul la masa verde.