Lovitură pentru FCSB! A luat galben şi va rata următorul meci din Europa League - Antena Sport

Lovitură pentru FCSB! A luat galben şi va rata următorul meci din Europa League

Publicat: 27 noiembrie 2025, 23:46

Jucătorii FCSB-ului, înaintea meciului cu Steaua Roşie / Sport Pictures

FCSB joacă pe terenul celor de la Steaua Roşie Belgrad, în etapa a cincea a grupei principale din Conference League. Campioana României joacă în superioritate numerică din minutul 27, după eliminarea lui Tebo Uchenna. Chiar şi în aceste condiţii, sârbii au deschis scorul, în minutul 50, prin Bruno Duarte.

În meciul de la Belgrad, FCSB a primit o altă lovitură. Campioana României nu se va putea baza în meciul următor, cu Feyenoord, chiar pe cel care a obţinut cartonaşul roşu la faza din minutul 27.

Darius Olaru a primit un cartonaş galben cu Steaua Roşie Belgrad şi va fi suspendat la meciul cu Feyenoord

Este vorba despre Darius Olaru, cel care a primit un cartonaş galben, în minutul 61, pentru un fault. El a oprit un contraatac periculos după ce a pierdut balonul. Din acest motiv, el va rata meciul cu Feyenoord, de pe 11 decembrie.

Acesta a fost singurul cartonaş galben încasat de FCSB în prima oră de joc. În minutul 75, Darius Olaru a fost scos de pe teren, iar în locul lui a intrat Octavian Popescu.

Echipele de start în Steaua Roşie Belgrad – FCSB:

  • Steaua Roșie: Matheus – Seol, Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan – Handel, Krunic, Elsnik – Duarte, Arnautovic, Ivanic
    Antrenor: Vladan Milojević
  • FCSB: Zima – Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea
    Antrenor: Elias Charalambous
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
