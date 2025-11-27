Lovitură pentru FCSB! A luat galben şi va rata următorul meci din Europa League - Antena Sport

FCSB joacă pe terenul celor de la Steaua Roşie Belgrad, în etapa a cincea a grupei principale din Conference League. Campioana României joacă în superioritate numerică din minutul 27, după eliminarea lui Tebo Uchenna. Chiar şi în aceste condiţii, sârbii au deschis scorul, în minutul 50, prin Bruno Duarte.

În meciul de la Belgrad, FCSB a primit o altă lovitură. Campioana României nu se va putea baza în meciul următor, cu Feyenoord, chiar pe cel care a obţinut cartonaşul roşu la faza din minutul 27.

Darius Olaru a primit un cartonaş galben cu Steaua Roşie Belgrad şi va fi suspendat la meciul cu Feyenoord

Este vorba despre Darius Olaru, cel care a primit un cartonaş galben, în minutul 61, pentru un fault. El a oprit un contraatac periculos după ce a pierdut balonul. Din acest motiv, el va rata meciul cu Feyenoord, de pe 11 decembrie.

Acesta a fost singurul cartonaş galben încasat de FCSB în prima oră de joc. În minutul 75, Darius Olaru a fost scos de pe teren, iar în locul lui a intrat Octavian Popescu.

