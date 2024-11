Ce jucători de la FCSB l-au impresionat pe Ilie Dumitrescu, după 2-0 cu Midtjylland: "Au adus un plus!" - Antena Sport

Mai mulți jucători de la FCSB l-au impresionat pe Ilie Dumitrescu, după 2-0 cu Midtjylland. Profimedia Images Iată ce jucători de la FCSB l-au impresionat pe Ilie Dumitrescu, după 2-0 cu Midtjylland. Fostul internațional a vorbit despre prestația campioanei, din meciul de pe Arena Națională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a făcut uitată umilința cu Rangers și a făcut spectacol în Europa League. Victoria roș-albaștrilor, din meciul cu Midtjylland, a venit grație golurilor marcate de Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Ce jucători de la FCSB l-au impresionat pe Ilie Dumitrescu, după 2-0 cu Midtjylland După meci, Ilie Dumitrescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa celor de la FCSB. Baba Alhassan a fost primul jucător care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu. Fostul internațional a transmis că mijlocașul a făcut, în opinia sa, cel mai bun meci în tricoul campioanei. Totodată, Dumitrescu a transmis și că schimbările efectuate au adus un plus jocului, având în vedere că jucătorii înlocuiți, Ștefănescu și Băluță, au pierdut mai multe dueluri. Nu în ultimul rând, Ilie Dumitrescu a vorbit la superlativ și despre jucători precum Octavian Popescu, Daniel Bîrligea sau Ștefan Târnovanu. Reclamă

„Echipa noastră a arătat foarte bine pe faza defensivă. Alhassan a dat un echilibru fantastic pe faza apărării, poate cel mai bun joc al lui la FCSB.

Schimbările au adus un plus, Ștefănescu și Băluță au pierdut duelurile. Tavi Popescu are o inteligență de joc și o tehnică superioară. Repriza a doua a început cum nu se putea mai bine, cu acel pressing avansat al lui Bîrligea, s-a dus singur în pressing.

Miculescu a făcut un joc foarte bun, Bîrligea, la fel. În a doua repriză, am avut liniște, am câștigat dueluri. Plus că Tavi Popescu și Miculescu au scos maximul din multe situații. Apărarea, remarcabilă, iar Târnovanu, la cel mai înalt nivel”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

Gigi Becali a ridicat în slăvi un jucător după FCSB – Midtjylland 2-0: „Cel mai bun transfer ăsta a fost” Patronul roş-albaştrilor a lăudat mai mulţi fotbalişti după FCSB – Midtylland 2-0, dar pe unul l-a ridicat în slăvi. Becali este foarte mulţumit de Mihai Popescu. Campioana României a obţinut cea de a treia victorie în patru meciuri în grupa principală din Europa League. Roş-albaştrii sunt foarte aproape de calificarea în primăvara europeană. „Mihai Popescu, ce să mai… cel mai bun transfer ăsta a fost, cel mai bun jucător pe care l-am adus!”, a spus Gigi Becali pentru gsp.ro. Pentru evoluţia lui din meciul cu Midtylland, Mihai Popescu a primit nota 7.4 din partea sofascore.ro. Colegul lui Popescu din apărare, Siyabonga Ngezana, a fost notat tot cu 7.4. În vârstă de 31 de ani, Mihai Popescu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 900.000 de euro. Gigi Becali l-a transferat de la Farul lui Gică Hagi la începutul lunii septembrie, pentru numai 250.000 de euro. Popescu a evoluat în toate cele 4 partide disputate de FCSB în grupa principală din Europa League.

