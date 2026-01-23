Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb - Antena Sport

FCSB are șanse minime să se califice în „primăvara europeană” din Europa League, după eșecul clar cu Dinamo Zagreb, scor 1-4. Campioana a fost umilită în Croația, în runda a șaptea a grupei europene.

FCSB a rămas cu șase puncte în grupă, după victoriile cu Go Ahead Eagles și Feyenoord. În ultima etapă a grupei, campioana se va duela pe teren propriu cu Fenerbahce.

Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb

FCSB are nevoie de o victorie la scor cu turcii, pe Arena Națională, joia viitoare, de la ora 22:00, pentru a spera la calificarea în play-off-ul pentru optimi din Europa League. În acest moment, campioana ocupă locul 29 în grupă, fiind la egalitate cu Go Ahead Eagles, Salzburg, Basel, Feyenoord și la un punct de Ludogorets.

Pe locul 24, ultimul care asigură prezența în următoarea fază din Europa League, se clasează Celtic, cu opt puncte.

Astfel, pe lânga victoria cu Fenerbahce, FCSB are nevoie ca Celtic, Ludogorets, Basel, Salzburg și Feyenoord să piardă în duelurile din ultima rundă, cu Utrecht, Nice, Plzen, Aston Villa, respectiv Betis.