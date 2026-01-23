Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb - Antena Sport

FCSB are șanse minime să se califice în „primăvara europeană” din Europa League, după eșecul clar cu Dinamo Zagreb, scor 1-4. Campioana a fost umilită în Croația, în runda a șaptea a grupei europene.
FCSB a rămas cu șase puncte în grupă, după victoriile cu Go Ahead Eagles și Feyenoord. În ultima etapă a grupei, campioana se va duela pe teren propriu cu Fenerbahce.
Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb
FCSB are nevoie de o victorie la scor cu turcii, pe Arena Națională, joia viitoare, de la ora 22:00, pentru a spera la calificarea în play-off-ul pentru optimi din Europa League. În acest moment, campioana ocupă locul 29 în grupă, fiind la egalitate cu Go Ahead Eagles, Salzburg, Basel, Feyenoord și la un punct de Ludogorets.
Pe locul 24, ultimul care asigură prezența în următoarea fază din Europa League, se clasează Celtic, cu opt puncte.
Astfel, pe lânga victoria cu Fenerbahce, FCSB are nevoie ca Celtic, Ludogorets, Basel, Salzburg și Feyenoord să piardă în duelurile din ultima rundă, cu Utrecht, Nice, Plzen, Aston Villa, respectiv Betis.
De asemenea, FCSB ar putea profita și dacă echipele care au deja nouă puncte, Lille, Brann sau Young Boys, ar pierde în ultima etapă și ar avea un golaveraj inferior.
Primul criteriu de departajare în cazul egalității de puncte este golaverajul. Campioana are un golaveraj de -7, toate celelalte echipe cu care se luptă având unul mult mai bun față de campioană. Astfel, roș-albaștrii ar avea nevoie de un succes la scor cu Fenerbahce, pentru a spori șansele la calificare.
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1
Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru bucureşteni şi Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc. Monsfer Bakrar a deschis scorul în minutul 7, din centrarea lui Niko Galesic, iar Dion Beljo a făcut 2-0 după o pasă a albanezului Hoxha, în minutul 11. Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce. Bîrligea a înscris însă în minutul 42, cu un şut la colţul lung, şi la pauză Dinamo Zagreb – FCSB a fost 2-1.
După reluare, tot croaţii au controlat jocul, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit. Gazdele au mai lovit odată, prin Beljo, care a reuşit astfel dubla, în minutul 71, iar şapte minute mai târziu s-a consemnat ultima mare ocazie a partidei, Luka Stojkovic trimiţând în bara transversală. Alibec l-a încercat pe Filipovic, cu un şut bun, în minutul 88, însă portarul gazdelor a respins. Croaţii au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 90+1, însă două minute mai târziu Kulenovic a stabilit rezultatul final şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 4-1.
În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte, FCSB e pe 29, cu şase puncte şi şansele de accedere în turul următor sunt microscopice pentru echipa lui Charalambous.
