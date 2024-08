Ce se va întâmpla cu Vlad Chiricheş, la meciul cu LASK Linz! Anunţul lui Gigi Becali: "Avem emoţii!" - Antena Sport

Ce se va întâmpla cu Vlad Chiricheş, la meciul cu LASK Linz Gigi Becali, în timpl unei conferinţe de presă / Hepta Gigi Becali a anunţat ce se va întâmpla cu Vlad Chiricheş, la meciul cu LASK Linz. Patronul de la FCSB a transmis că fundaşul ar putea rămâne pe bancă la returul cu austriecii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vlad Chiricheş a fost criticat după meciul cu Hermannstadt, pierdut de FCSB în etapa precedentă de Liga 1. Ce se va întâmpla cu Vlad Chiricheş, la meciul cu LASK Linz Vlad Chiricheş şi Siyabonga Ngezana sunt singurii doi fundaşi centrali din lotul FCSB-ului, pentru returul cu LASK Linz, dat fiind faptul că Joyskim Dawa este suspendat. Întrebat despre situaţia lui Chiricheş, Gigi Becali a transmis că nu a luat o decizie clară în privinţa fundaşului. Patronul campioanei este de părere că vârsta şi accidentările suferite de stopper, de-a lungul timpului, îşi spun cuvântul asupra formei sale, din această perioadă. De asemenea, Becali a dat de înţeles că antrenorii FCSB-ului, Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, ar putea decide în privinţa titularizării lui Vlad Chiricheş. Reclamă

„Sunt şi ei îngrijoraţi, nu am luat o hotărâre. Eu pot să hotărăsc, dar ei fac antrenamentele. Ei pot să spună că unii vor juca, deşi şi lor le e teamă cu Chiricheş. Eu zic că e vârsta, sunt şi accidentările, nu mai are viteza aia de reacţie, are inteligenţă, dar trebuie şi putere, şi viteză. Forţă şi viteză! Dacă nu ai astea…„, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali s-a răzgândit după ce a făcut iureş la TV şi a anunţat o decizie radicală la FCSB

Gigi Becali s-a răzgândit după ce a făcut iureş la TV şi a anunţat o decizie radicală la FCSB! Contactat de Antena Sport, Gigi Becali a declarat că nu are de gând să ia nicio măsură după ce FCSB a ajuns pe penultimul loc în Liga 1.

Gigi Becali spunea după înfrângerea cu Hermannstadt că va merge la echipă şi va discuta faţă în faţă cu jucătorii.

„(n.r.: Ce măsuri veţi lua?) Nicio măsură, e foarte bine, da! Nicio supărare, nu e supărare. Vorbim atunci, după meci, ce vorbim, la revedere după aia, trece”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru Antena Sport. Patronul FCSB-ului a lămurit lucrurile şi în privinţa presupusului transfer al lui Joyskim Dawa de la FCSB. El a susţinut că nu l-a contactat nimeni pentru a-l vinde pe Dawa, după ce africanii au scris că a primit o ofertă de 2 milioane de euro de la Panathinaikos pentru fundaşul camerunez. „(n.r: Am înţeles că aveţi o ofertă pentru Dawa?) Habar nu am, nu ştiu nimic, dacă tu ştii, să fii sănătos. Nu ştiu eu, eu nu ştiu”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru Antena Sport.

