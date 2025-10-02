Celta Vigo - PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene - Antena Sport

Închide meniul
Celta Vigo - PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene

Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene

Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene

Publicat: 2 octombrie 2025, 17:13

Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK / Profimedia Images

Celta Vigo – PAOK, duelul din etapa a doua a grupei de Europa League, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 22:00. Răzvan Lucescu îi înfruntă pe spaniolii la care evoluează portarul Ionuț Radu.  

Radu se află într-o formă excelentă la Celta Vigo, el apărând un penalty în duelul din ultima etapă, cu Elche, pierdut de echipa lui cu 1-2. Portarul român a fost inclus în primul 11 ideal al lunii septembrie din La Liga.  

Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00) 

Ambele echipe au nevoie de un succes în meciul din această seară. Celta Vigo traversează un moment extrem de dificil, fiind fără victorie în acest sezon. Ibericii au fost învinși de Stuttgart, scor 1-2, în prima etapă din Europa League, în timp ce PAOK a remizat cu Maccabi Tel Aviv pe teren propriu, scor 0-0. 

În Conference League, de la ora 19:45, Dinamo Kiev, echipa lui Vladislav Blănuță, va primi vizita celor de la Crystal Palace, echipă care în week-end a învins-o pe Liverpool, campioana en-titre din Premier League.  

De la aceeași oră, Andrei Rațiu și Rayo Vallecano se vor duela cu Shkendija, echipă care a eliminat-o pe FCSB în turul doi preliminar de Champions League. 

Edi Iordănescu va debuta cu Legia Varșovia în grupa de Conference League pe teren propriu, de la ora 22:00. Polonezii vor primi vizita turcilor de la Samsunspor.  

Tot de la ora 22:00, Răzvan Marin și AEK Atena se vor duela cu Celje, în deplasare, în grupa principală de Conference League.  

Programul românilor din competițiile europene: 

Europa League: 

  • Celta Vigo – PAOK, 22:00 

Conference League: 

  • Dinamo Kiev – Crystal Palace, 19:45 
  • Rayo Vallecano – Shkendija, 19:45 
  • Celje – AEK Atena, 22:00 
  • Legia – Samsunspor, 22:00 
