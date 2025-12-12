Gigi Becali, mesaj fabulos pentru Robin van Persie, după victoria cu Feyenoord: "Din sufragerie mă relaxez şi-l bat" - Antena Sport

Gigi Becali a transmis un mesaj fabulos pentru Robin van Persie, după ce FCSB a învins-o dramatic pe Feyenoord, scor 4-3, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Roş-albaştrii s-au impus după ce au revenit de la 1-3, golul victoriei fiind marcat de Florin Tănase, în minutul 90+5.

După ce decarul campioanei a marcat, camerele s-au mutat şi asupra lui Robin van Persie. Antrenorul lui Feyenoord privea, fără reacţie, pe tabletă, după ce FCSB a reuşit să-i facă şah-mat apărarea, la ultima fază.

Gigi Becali, mesaj fabulos pentru Robin van Persie după FCSB – Feyenoord

Gigi Becali nu l-a uitat pe antrenorul olandezilor şi a transmis că în ciuda faptului că a dezvăluit echipa de start înainte de meci, Feyenoord tot nu a reuşit să o învingă pe FCSB. Patronul campioanei a lansat şi o ironie uriaşă, declarând faptul că a reuşit să-l învingă pe Robin van Persie din faţa televizorului.

“Păi na, mă, că ți-am dat echipa. Eu sunt antrenor bătrân, mă, am experiență, el se pune cu mine? I-au zis că dau echipa, na că-ți dau la căpățână până îți sar capacele și vă trimit pe toți înapoi pe stradă la Rotterdam. Vă trimit la Amsterdam pe toți. Îți dai seama că l-am bătut cu tot cu echipa dată. Se uita pe tabletă la ce greșeli făceau ai lui. Ce, stau să mă mai obosesc? Din sufragerie mă relaxez și-l bat.

Ai văzut ce reacție are echipa asta când intră în reacția mingii? Van Persie nu e prost. N-am eu timp, că i-aș da două-trei lecții ca să plece mai învățat la Olanda. El m-a impresionat, a zis că e o echipă care reacționează repede când intră în posesia mingii. Noi, chiar dacă jucăm cu echipe mai mari decât noi, când intrăm în posesie sunt periculoși. Eu știu ce am nevoie ca să marcăm goluri. O să vezi. Nu e secret, o să vezi tu. Se iau alții după mine apoi. Lasă-i, să nu se mai învețe”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.