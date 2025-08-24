Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cotele pentru calificare ale lui FCSB şi Universitatea Craiova! "Minunea de la Cluj", recompensată corespunzător - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Cotele pentru calificare ale lui FCSB şi Universitatea Craiova! “Minunea de la Cluj”, recompensată corespunzător

Cotele pentru calificare ale lui FCSB şi Universitatea Craiova! “Minunea de la Cluj”, recompensată corespunzător

Publicat: 24 august 2025, 9:59

Comentarii
Cotele pentru calificare ale lui FCSB şi Universitatea Craiova! Minunea de la Cluj, recompensată corespunzător

Jucătorii FCSB-ului, după un gol marcat cu Aberdeen / Sport Pictures

CFR Cluj, care a fost umilită în tur de formaţia suedeză Hacken, are o cotă fabuloasă pentru “minunea de la Cluj”, tentativa formaţiei patronate de Neluţu Varga de a întoarce acel 2-7 ruşinos din tur. Ardelenii au o cotă de 55 pentru a întoarce rezultatul din tur şi a se califica în grupa principală din UEFA Conference League. Hacken i-a provocat demisia lui Dan Petrescu prin rezultatul umilitor din Suedia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De partea cealaltă, FCSB şi Universitatea Craiova pleacă mari favorite la calificarea în grupa Europa League, respectiv Conference League.

FCSB şi Universitatea Craiova, mari favorite la calificarea din play-off

FCSB are o cotă de 1.40, în timp ce Universitatea Craiova are o cotă de 1.35 să treacă de Istanbul Başakşehir.

FCSB a făcut 2-2 în tur cu Aberdeen, după ce a condus cu 2-0. La scorul de 1-0 pentru campioana României, centralul Serdar Gozubuyuk i-a acordat un cartonaş roşu controversat lui Juri Cisotti. Italianul a faultat din spate, dar nu a intervenit cu talpa şi nu a ridicat piciorul, aşa că mai indicat ar fi fost un cartonaş galben. Atât Gigi Becali, cât şi Mihai Stoica au criticat dur arbitrajul lui Gozubuyuk.

Daniel Bîrligea a cerut o anchetă UEFA în cazul lui Serdar Gozubuyuk, la fel ca oficialul roş-albaştrilor, Mihai Stoica. FCSB are deja asigurată prezenţa într-o grupă europeană, dar speră să meargă în Europa League, nu în Conference League.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova a obţinut o victorie importantă în meciul tur cu Istanbul Başakşehir, disputat în Turcia. Oltenii au condus cu 2-0, dar rezultatul final a fost 2-1, după ce portarul Isenko şi-a introdus mingea în poartă la un şut-centrare al lui Ebosele. Pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi au marcat Cicâldău şi Mora.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Observator
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza unui incident. A ajuns acasă cu rochia ruptă în bucăți
Fanatik.ro
O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza unui incident. A ajuns acasă cu rochia ruptă în bucăți
12:49
Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă
12:10
Mircea Rednic nu şi-a menajat jucătorii după o nouă înfrângere umilitoare: “Asta nu se poate întâmpla”
11:33
Un jucător important al FCSB-ului, OUT pentru meciul cu FC Argeş! Anunţul lui Gigi Becali
9:32
Nicolae Stanciu, lăudat de Gazzetta dello Sport! Publicaţia l-a văzut cel mai bun de pe teren în Genoa – Lecce
8:53
AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport
8:17
Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: “O victorie excelentă”! A anunţat reveniri în lotul “câinilor”
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 3 Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa – Lecce 0-0. Nota primită 4 Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” 5 Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări” 6 Dennis Man a fost schimbat după 45 de minute în PSV – Groningen, iar rezerva sa a marcat după câteva secunde
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat