Cotele pentru calificare ale lui FCSB şi Universitatea Craiova! "Minunea de la Cluj", recompensată corespunzător - Antena Sport

CFR Cluj, care a fost umilită în tur de formaţia suedeză Hacken, are o cotă fabuloasă pentru “minunea de la Cluj”, tentativa formaţiei patronate de Neluţu Varga de a întoarce acel 2-7 ruşinos din tur. Ardelenii au o cotă de 55 pentru a întoarce rezultatul din tur şi a se califica în grupa principală din UEFA Conference League. Hacken i-a provocat demisia lui Dan Petrescu prin rezultatul umilitor din Suedia.

De partea cealaltă, FCSB şi Universitatea Craiova pleacă mari favorite la calificarea în grupa Europa League, respectiv Conference League.

FCSB şi Universitatea Craiova, mari favorite la calificarea din play-off

FCSB are o cotă de 1.40, în timp ce Universitatea Craiova are o cotă de 1.35 să treacă de Istanbul Başakşehir.

FCSB a făcut 2-2 în tur cu Aberdeen, după ce a condus cu 2-0. La scorul de 1-0 pentru campioana României, centralul Serdar Gozubuyuk i-a acordat un cartonaş roşu controversat lui Juri Cisotti. Italianul a faultat din spate, dar nu a intervenit cu talpa şi nu a ridicat piciorul, aşa că mai indicat ar fi fost un cartonaş galben. Atât Gigi Becali, cât şi Mihai Stoica au criticat dur arbitrajul lui Gozubuyuk.

Daniel Bîrligea a cerut o anchetă UEFA în cazul lui Serdar Gozubuyuk, la fel ca oficialul roş-albaştrilor, Mihai Stoica. FCSB are deja asigurată prezenţa într-o grupă europeană, dar speră să meargă în Europa League, nu în Conference League.