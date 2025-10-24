Mihai Rotaru, despre excluderea lui Baiaram din lot: "Întotdeauna, deciziile lui Rădoi sunt bune" - Antena Sport

Mihai Rotaru spera la 3 puncte cu Noah, dar ştie că adversarul din Conference League a fost unul la nivel financiar peste Liga 1 şi implicit peste nivelul Universităţii Craiova.

“Este o premieră, am luat un punct, dar ne doream mult mai mult de la acest meci, fără discuție. Ne-am făcut planuri să obținem 3 puncte dar, din păcate, nu am reușit. Fotbalul nu a fost cu noi în seara asta. În ultimele 15-20 de minute am arătat bine, puteam câștiga pe final. Știam că Noah este o echipă bună, l-am vândut acolo pe Oshima și am avut bonusuri de performanță vizavi de intrarea lor în grupe, așa că i-am urmărit de la început, înainte de tragerea la sorți. Știam că este o echipă bună, cu un buget de aproximativ 25 de milioane de euro, mai mare decât al oricărei echipe din Liga 1. Chiar și așa, cu avantajul terenului propriu am fi putut câștiga”, a declarat Rotaru pentru gsp.ro.

Cât priveşte situaţia lui Ștefan Baiaram, exclus din lot de Mirel Rădoi, Rotaru a negat vreun conflict, chiar dacă Rădoi a recunoscut existenţa lui.

„Nu se pune problema ca înainte de meci să fi fost un conflict verbal, este exclus. Pesemne că asta a fost decizia antrenorului. Întotdeauna, deciziile antrenorului sunt bune. Mirel este un antrenor cu experiență, care știe să gestioneze situațiile și pregătește foarte, foarte bine meciurile. Noi vrem performanță, iar unul dintre factorii care țin de obținerea performanței este pregătirea de zi cu zi. Dacă Mirel a hotărât asta, cu siguranță este o decizie pe care a luat-o în sensul bun al cuvântului. Nu vreau Baiaram, Teles, Cicâldău, Isenko sau pe cineva anume în primul 11, ci doar să câștige echipa și să avem un joc frumos”, a mai spus Rotaru.

Universitatea Craiova a ratat șansa de a obține primul succes din actuala ediție de UEFA Conference League. Oltenii au scos doar un rezultat de egalitate din disputa cu Noah, iar prestația echipei din Liga 1 a fost una modestă.