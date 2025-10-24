Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri

Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri

Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri

Publicat: 24 octombrie 2025, 0:01

Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri

Răzvan Lucescu, pe banca lui PAOK / Profimedia

Meciurile AEK – Aberdeen 6-0 şi Şahtior – Legia Varşovia 1-2 au fost în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 19:45.

De la ora 22:00, Celta Vigo a învins-o pe Nice cu 2-1 cu Ionuț Radu în poartă, în Europa League. Răzvan Lucescu a fost martor la un meci de infarct, Lille – PAOK 3-4, în care echipa sa a condus cu 3-0 și a fost la un pas să fie egalată, dacă arbitrul nu ar fi anulat în prelungiri un gol marcat de francezi.

Lille – PAOK 3-4 şi Celta Vigo – Nice 2-1

Final de meci la Lille – PAOK: Grecii se impun în deplasare după un meci de infarct.

Min. 90+8, Lille – PAOK 3-4: Francezii marchează prin Benjamin Andre, dar golul e anulat pe motiv de offside.

Final de meci la Celta Vigo – Nice: Spaniolii se impun cu 2-1 pe teren propriu și ajung la șase puncte în Europa League. De cealaltă parte, Nice rămâne pe locul 33, cu niciun punct după trei etape.

Min. 78: Lille – PAOK 3-4: Igamane face și el “dubla” și francezii se apropie din nou la un singur gol diferență.

Min. 75: Celta Vigo – Nice 2-1: Borja Iglesias marchează în ultimul sfert de oră al meciului.

Min. 74: Lille – PAOK 2-4: Zivkovic face “dubla” și restabilește diferența de două goluri.

Min. 68: Lille – PAOK 2-3: Hamza Igamane marchează și el pentru Lille și francezii speră la egalare.

Min. 57: Lille – PAOK: Benjamin Andre reduce din diferență pentru formația din Ligue 1.

Min. 42: Lille – PAOK: Giannis Konstantelias a marcat și el pentru trupa lui Răzvan Lucescu.

Min. 23: Lille – PAOK: Andrija Zivkovic a majorat avantajul echipei sale.

Min. 16: Celta Vigo – Nice 1-1: Mohamed-Ali Cho a restabilit egalitatea și l-a învins pe Ionuț Radu.

Min. 19: Lille – PAOK 0-1! Meite a deschis scorul pentru echipa lui Răzvan Lucescu

Min. 2: Celta Vigo – Nice 1-0! Echipa lui Ionuţ Radu a deschis scorul rapid, prin Iago Aspas

Min. 1: Au început meciurile Lille – PAOK şi Celta Vigo – Nice!

AEK – Aberdeen 6-0 şi Şahtior – Legia 1-2

Final! AEK – Aberdeen 6-0 şi Şahtior – Legia 1-2

Min. 90+4: Şahtior – Legia 1-2! Echipa lui Edi Iordănescu a dat lovitura în prelungiri. Augustyniak a realizat “dubla”

Min. 87: AEK – Aberdeen 6-0! A marcat şi Kutesa! Echipa lui Răzvan Marin face set cu fosta adversară a FCSB-ului

Min. 81: AEK – Aberdeen 5-0! Luka Jovic şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor

Min. 61: Şahtior – Legia 1-1! Luca Meirelles a egalat

Min. 55: AEK – Aberdeen 4-0! Răzvan Marin își trece și el numele pe lista marcatorilor.

Min. 24: AEK – Aberdeen 3-0! Niclas Eliasson a înscris şi el

Min. 18: AEK – Aberdeen 2-0! Koita a realizat “dubla”

Min. 16: Şahtior – Legia 0-1! Rafal Augustyniak a deschis scorul pentru formaţia antrenată de Edi Iordănescu

Min. 11: AEK – Aberdeen 1-0! Aboubakary Koita a deschis scorul

Min. 1: Au început meciurile!

Echipele de start:

AEK: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Penrice – Eliasson, Pineda, Mantalos, Koita – Răzvan Marin – Pierrot

Aberdeen: Mitov – Devlin, Knoester, Milne – Keskinen, Shinnie, S. Armstrong, Jensen – Karlsson, Lazetic, Aouchiche

Șahtior: Fesyun – Konolya, Ghram, Matviienko, Azarovi – Gomes – Shved, Bondarenko, Isaque, Eguinaldo – Meirelles

Legia: Tobiasz – Wszolek, Piatkowski, Kapuadi, Reca – Urbanski, Augustyniak, Elitim – Chodyna, Rajovic, Krasniqi

Edi Iordănescu are mare nevoie de victorie. Fostul selecţioner al României a dezvăluit că a avut o discuţie cu conducerea Legiei pentru a pleca de la formaţia poloneză. Conducerea Legiei speră ca Edi Iordănescu să redreseze situaţia.

În prima etapă din Conference League, Legia a pierdut acasă cu Samsunspor, cu 1-0.

PAOK, deşi e lider în campionatul Greciei, nu stă deloc bine în Europa League. După două etape, PAOK are numai un punct în grupa principală.

0:01 24 oct.
Universitatea Craiova – Noah 1-1. Oltenii, ținuți în șah pe ”Oblemenco”
23:52
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Adrian Şut după ce mijlocaşul FCSB-ului a greşit la primul gol al Bolognei
23:38
De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB
23:25
Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco
23:19
Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah
23:19
Reacţia lui Târnovanu după FCSB – Bologna 1-2: “Prefer să iau 6 goluri şi să câştigăm”! Mesajul pentru fani
