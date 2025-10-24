Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri - Antena Sport

Meciurile AEK – Aberdeen 6-0 şi Şahtior – Legia Varşovia 1-2 au fost în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 19:45.

De la ora 22:00, Celta Vigo a învins-o pe Nice cu 2-1 cu Ionuț Radu în poartă, în Europa League. Răzvan Lucescu a fost martor la un meci de infarct, Lille – PAOK 3-4, în care echipa sa a condus cu 3-0 și a fost la un pas să fie egalată, dacă arbitrul nu ar fi anulat în prelungiri un gol marcat de francezi.

Lille – PAOK 3-4 şi Celta Vigo – Nice 2-1

Final de meci la Lille – PAOK: Grecii se impun în deplasare după un meci de infarct.

Min. 90+8, Lille – PAOK 3-4: Francezii marchează prin Benjamin Andre, dar golul e anulat pe motiv de offside.

Final de meci la Celta Vigo – Nice: Spaniolii se impun cu 2-1 pe teren propriu și ajung la șase puncte în Europa League. De cealaltă parte, Nice rămâne pe locul 33, cu niciun punct după trei etape.