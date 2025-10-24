Reacţia fabuloasă a lui Răzvan Lucescu după ce presa din Grecia a catalogat meciul cu Lille "de Oscar": "Dumnezeu ne ajută" - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia fabuloasă a lui Răzvan Lucescu după ce presa din Grecia a catalogat meciul cu Lille "de Oscar": "Dumnezeu ne ajută"

Radu Constantin Publicat: 24 octombrie 2025, 8:37

Răzvan Lucescu, înaintea unui meci / Profimedia

A fost un meci nebun în Lille – PAOK, scor 3-4, după ce echipa oaspete a condus cu 3-0. Finalul a fost unul inceidiar, pentru că Benjamin a marcat golul egalizator în al optulea minut de prelungire, însă reuşita a fost anulată după analiza VAR. În final PAOK a rămas şi în zece, după ce Kedziora a fost eliminat în minutul 90+9.

PAOK Salonic a obținut astfel prima victorie în actuala ediție din Europa League, iar la finalul cofruntării Lucescu a considerat că echipa lui a câştigat meritat.

“Știam că avem o echipă franceză împotriva noastră, cât de dificil va fi, dar am venit să luptăm. Am venit să câștigăm. Am crezut. Am fost în control prima repriză, am marcat trei goluri și cu siguranță i-am surprins. În a doua repriză până la 1-3 am fost bine. Cu forța lor naturală, au marcat două goluri. Am ratat un penalty, dar nu ne-am oprit din joc, am marcat un al patrulea gol și am fi putut marca un al cincilea. Aveam un spirit de luptă și când ai așa ceva, atunci Dumnezeu ne ajută. Echipa evoluează. Mergem meci cu meci și acum avem în minte meciul de duminică”, a spus Răzvan Lucescu după joc.

Presa din Grecia, laudativă la aresa lui Lucescu

Ziarele din Grecia au scris lauativ la aresa PAOK şi a lui Lucescu. “Ce este acesta? Un film de-al lui Tarantino? Lucescu și jucătorii au ridicat toate premiile Oscar și se întorc acasă triumfători într-una dintre cele mai mari victorii din istoria unei echipe grecești din Europa. Am asistat la o victorie biblică, mitică”, a titrat siteul sport24.gr, după Lille – PAOK 3.

