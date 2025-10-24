Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: "Nu îi dau explicații. Trebuie să accepte" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mirel Rădoi l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: “Nu îi dau explicații. Trebuie să accepte”

Mirel Rădoi l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: “Nu îi dau explicații. Trebuie să accepte”

Publicat: 24 octombrie 2025, 0:38

Comentarii
Mirel Rădoi l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: Nu îi dau explicații. Trebuie să accepte

Mirel Rădoi / Sport Pictures

Mirel Rădoi a avut un discurs dur la adresa lui Ștefan Baiaram, după Universitatea Craiova – Noah, scor 1-1. Fotbalistul a apărut în primă fază pe foaia de joc ca fiind rezervă, dar a urmărit meciul din etapa a doua a grupei principale Conference League din tribune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul oltenilor nu a primit bine vestea că nu va începe din primul minut partida de pe Ion Oblemenco, motiv pentru care Mirel Rădoi a decis să îl lase în afara lotului, din cauza reacției sale.

Mirel Rădoi, discurs dur la adresa lui Ștefan Baiaram: “E treaba lui, nu e problema mea”

Din punctul de vedere al lui Mirel Rădoi, lucrurile sunt simple, iar antrenorul a anunțat că Baiaram nu trebuie să primească explicații și că trebuie să accepte deciziile sale:

“Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa, nu a acceptat decizia de a nu fi titular. La inspecția terenului, a fost nervos și am decis să nu ia vreun cartonaș. E treaba lui, nu e problema mea. Când a avut această reacție, eu nu pot să îi dau explicații. Trebuie să accepte decizia antrenorului.

Lucrurile sunt simple, i-am spus după reacție că nu o să mai facă parte din lot la această partidă. Asta depinde de el. E un jucător important, dar depinde de el dacă acceptă sau nu alegerile. Trebuie să se antreneze la fel zi de zi. În ultima etapă a ieșit în minutul 70 cu crampe, ceea ce la vârsta asta…

Reclamă
Reclamă

Faptul că a debutat la echipa națională trebuie să îl motiveze, nu este pe o rampă unde nu se poate înțelege nimeni cu el”, a declarat Mirel Rădoi, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Observator
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Mirel Rădoi, scandal monstru cu Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, exclus din lot înainte de meci. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, scandal monstru cu Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, exclus din lot înainte de meci. Exclusiv
0:35 24 oct.
Alexandru Cicâldău, dezamăgit după Craiova – Noah 1-1: „Am avut meciul în mână și am fost egalați”
0:32 24 oct.
Mirel Rădoi avertizează după 1-1 cu Noah: „Meciurile vor fi grele”
0:01 24 oct.
Universitatea Craiova – Noah 1-1. Oltenii, ținuți în șah pe ”Oblemenco”
0:01 24 oct.
Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri
23:52
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Adrian Şut după ce mijlocaşul FCSB-ului a greşit la primul gol al Bolognei
23:38
De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 3 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene