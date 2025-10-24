Mirel Rădoi l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: "Nu îi dau explicații. Trebuie să accepte" - Antena Sport

Mirel Rădoi a avut un discurs dur la adresa lui Ștefan Baiaram, după Universitatea Craiova – Noah, scor 1-1. Fotbalistul a apărut în primă fază pe foaia de joc ca fiind rezervă, dar a urmărit meciul din etapa a doua a grupei principale Conference League din tribune.

Jucătorul oltenilor nu a primit bine vestea că nu va începe din primul minut partida de pe Ion Oblemenco, motiv pentru care Mirel Rădoi a decis să îl lase în afara lotului, din cauza reacției sale.

Mirel Rădoi, discurs dur la adresa lui Ștefan Baiaram: “E treaba lui, nu e problema mea”

Din punctul de vedere al lui Mirel Rădoi, lucrurile sunt simple, iar antrenorul a anunțat că Baiaram nu trebuie să primească explicații și că trebuie să accepte deciziile sale:

“Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa, nu a acceptat decizia de a nu fi titular. La inspecția terenului, a fost nervos și am decis să nu ia vreun cartonaș. E treaba lui, nu e problema mea. Când a avut această reacție, eu nu pot să îi dau explicații. Trebuie să accepte decizia antrenorului.

Lucrurile sunt simple, i-am spus după reacție că nu o să mai facă parte din lot la această partidă. Asta depinde de el. E un jucător important, dar depinde de el dacă acceptă sau nu alegerile. Trebuie să se antreneze la fel zi de zi. În ultima etapă a ieșit în minutul 70 cu crampe, ceea ce la vârsta asta…