UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul - Antena Sport

Oficialii de la UEFA au oferit un răspuns la întrebarea pe care şi-au pus-o în ultima perioadă suporterii de la FCSB: De ce echipa lui Gigi Becali nu mai apare pe site-ul forului european drept câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986?
Instituția de la Nyon a luat acum aproape o săptămâna decizia de a schimba pe uefa.com câștigătoarea CCE din FCSB în Steaua București. La momentul modificării, pe site nu mai figura nicio siglă, doar numele clubului, însă ulterior a fost afișat logo-ul “militarilor” chiar din perioada în care au învins-o pe Barcelona la Sevilla.
Cum a răspuns UEFA la întrebarea momentului din tabăra FCSB-ului
Jurnaliștii de la golazo.ro au înaintat o întrebare către forul de la Nyon, pentru a cere detalii pentru care UEFA a deposedat-o pe FCSB de trofeul suprem din fotbalul european intercluburi. Răspunsul forului a fost următorul:
“Bună ziua, după cum probabil știți, acum câteva luni a fost pronunțată o hotărâre definitivă de către o instanță din România în această privință“. Astfel, UEFA face referire la hotărârea judecătorească luată de Înalta Curte de Casație și Justiție, când CSA Steaua a câștigat procesul în fața FCSB-ului privind palmaresul.
Din acel moment, “militarii” au intrat în posesia trofeelor obținute între 1947 și 1998, în timp ce palmaresul FSCB-ului din 2003 până în 2017 nu a fost recunoscut.
